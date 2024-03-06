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Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов

Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов

Южные регионы России должны уделить особое внимание улучшению городской среды, особую поддержку получат они на развитие набережных, скверов и центров городов... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:57

2024-03-06T18:57

2024-03-06T19:01

владимир путин (политик)

крым

краснодар

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общество

благоустройство

городская среда

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Южные регионы России должны уделить особое внимание улучшению городской среды, особую поддержку получат они на развитие набережных, скверов и центров городов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.При этом акцент, по словам Путина, будет сделан на поддержке субъектов Федерации, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов."Рассчитываю, что регионы Юга России воспользуются этой возможностью", - сказал президент.Ранее в среду Владимир Путин также подчеркнул важность сохранения набранных темпов строительной индустрии и инструментов поддержки, включая Семейную ипотеку, которые должны работать на повышение доступности жилья для россиян. При этом, по словам президента, жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам городаКогда восстановят набережную Судака после шторма В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад

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владимир путин (политик), крым, краснодар, краснодарский край, новые регионы россии, общество, благоустройство, городская среда