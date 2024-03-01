https://crimea.ria.ru/20240301/kogda-vosstanovyat-naberezhnuyu-sudaka-posle-shtorma-1135337116.html

Когда восстановят набережную Судака после шторма

Когда восстановят набережную Судака после шторма - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Когда восстановят набережную Судака после шторма

Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте"... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T12:47

2024-03-01T12:47

2024-03-01T12:42

судак

крым

константин подсевалов

общество

благоустройство

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" рассказал глава городской администрации Константин Подсевалов.По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону. В частности, ведется работа с собственниками оставленных там же разбитых холодильников."Я разговаривал с собственниками. Вскоре они освободят набережную от этих разбитых холодильников", - уточнил мэр.В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, константин подсевалов, общество, благоустройство, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма