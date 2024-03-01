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Когда восстановят набережную Судака после шторма - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Когда восстановят набережную Судака после шторма
Когда восстановят набережную Судака после шторма - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Когда восстановят набережную Судака после шторма
Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте"... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T12:47
2024-03-01T12:42
судак
крым
константин подсевалов
общество
благоустройство
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" рассказал глава городской администрации Константин Подсевалов.По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону. В частности, ведется работа с собственниками оставленных там же разбитых холодильников."Я разговаривал с собственниками. Вскоре они освободят набережную от этих разбитых холодильников", - уточнил мэр.В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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96
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судак, крым, константин подсевалов, общество, благоустройство, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма
Когда восстановят набережную Судака после шторма

Восстановить набережную Судака после "шторма века" планируют к курортному сезону - мэр

12:47 01.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак карантин набережная без людей
Судак карантин набережная без людей - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" рассказал глава городской администрации Константин Подсевалов.

"Центральная набережная, которая у нас разрушилась во время шторма, - мы планируем ее восстановить к курортному сезону. Она попала в зону ЧС. Мы подали сумму ущерба. Ждем, когда нам это компенсируют", - завил мэр.

По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону. В частности, ведется работа с собственниками оставленных там же разбитых холодильников.
"Я разговаривал с собственниками. Вскоре они освободят набережную от этих разбитых холодильников", - уточнил мэр.
В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе.
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
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