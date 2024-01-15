https://crimea.ria.ru/20240115/razrushennye-shtormom-naberezhnye-v-krymu-planiruyut-vosstanovit-do-leta-1134203480.html

Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета

Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета

Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T14:11

2024-01-15T14:11

2024-01-15T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что в результате удара стихии повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных. В их числе – объекты в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают

https://crimea.ria.ru/20240115/pochti-80-tysyach-krymchan-poluchili-kompensatsii-za-uscherb-ot-shtorma-veka-1134202580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, курорты крыма, крым