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Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета
Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета
Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T14:11
2024-01-15T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что в результате удара стихии повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных. В их числе – объекты в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
https://crimea.ria.ru/20240115/pochti-80-tysyach-krymchan-poluchili-kompensatsii-za-uscherb-ot-shtorma-veka-1134202580.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, курорты крыма, крым
Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета

Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до курортного сезона

14:11 15.01.2024 (обновлено: 14:12 15.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоРазбитая штормом набережная в Большой Ялте
Разбитая штормом набережная в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подрядчики приступили к подготовке технических заданий, проектированию. Графики проведения ремонтных работ на каждом поврежденном объекте должны быть опубликованы, чтобы у представителей бизнеса и у туристов было понимание, где инфраструктура будет точно приведена в соответствующее состояние. До начала курортного сезона планируется выполнить работы на большинстве объектов", - написал он в своем ТГ-канале.
Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что в результате удара стихии повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных. В их числе – объекты в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
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