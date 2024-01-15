Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до лета
Разрушенные штормом набережные в Крыму планируют восстановить до курортного сезона
14:11 15.01.2024 (обновлено: 14:12 15.01.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоРазбитая штормом набережная в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подрядчики приступили к подготовке технических заданий, проектированию. Графики проведения ремонтных работ на каждом поврежденном объекте должны быть опубликованы, чтобы у представителей бизнеса и у туристов было понимание, где инфраструктура будет точно приведена в соответствующее состояние. До начала курортного сезона планируется выполнить работы на большинстве объектов", - написал он в своем ТГ-канале.
Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что в результате удара стихии повреждения получили более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных. В их числе – объекты в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40-42 млрд рублей.
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