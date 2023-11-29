https://crimea.ria.ru/20231129/bolee-850-krovel-povrezhdeny-stikhiey-v-krymu-1133197722.html

Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель

Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель

Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T23:38

2023-11-29T23:38

2023-11-29T23:46

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

мчс крыма

новости крыма

штормовое предупреждение

крымская погода

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133107822_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e504fdab74c1e5c28120f9acb8541fae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.Также глава крымского МЧС сообщил, что более 200 поврежденных кровель – в социальных учреждениях.Подтопление и подсчет ущербаПо словам главы МЧС по Крыму, в результате нагонной волны в было подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома и 193 приусадебных участка.Также за день в Евпатории были обследованы 34 домовладения, составлены акты осмотра. В Черноморском районе обследованы и составлены акты по 12 домовладениям. От системы РС ЧС задействовано около 3000 человек личного состава и порядка 350 единиц техники.Также глава МЧС Крыма сообщил, что более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды.Для эффективной борьбы с последствиями стихии в Крыму объявлен режим ЧС.Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, стихия