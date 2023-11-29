https://crimea.ria.ru/20231129/bolee-850-krovel-povrezhdeny-stikhiey-v-krymu-1133197722.html
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T23:38
2023-11-29T23:38
2023-11-29T23:46
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
мчс крыма
новости крыма
штормовое предупреждение
крымская погода
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.Также глава крымского МЧС сообщил, что более 200 поврежденных кровель – в социальных учреждениях.Подтопление и подсчет ущербаПо словам главы МЧС по Крыму, в результате нагонной волны в было подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома и 193 приусадебных участка.Также за день в Евпатории были обследованы 34 домовладения, составлены акты осмотра. В Черноморском районе обследованы и составлены акты по 12 домовладениям. От системы РС ЧС задействовано около 3000 человек личного состава и порядка 350 единиц техники.Также глава МЧС Крыма сообщил, что более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды.Для эффективной борьбы с последствиями стихии в Крыму объявлен режим ЧС.Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, стихия
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
Ураганом в Крыму было повреждены более 850 кровель частных и многоквартирных домов
23:38 29.11.2023 (обновлено: 23:46 29.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.
"С учетом ночного ветра в Крыму повреждена 861 кровля. За сутки восстановлено 53 кровли, еще 46 находятся в работе", – сказал Садаклиев.
Также глава крымского МЧС сообщил
, что более 200 поврежденных кровель – в социальных учреждениях.
Подтопление и подсчет ущерба
По словам главы МЧС по Крыму, в результате нагонной волны в было подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома и 193 приусадебных участка.
"К вечеру от воды освобождены 49 частных домов, два многоквартирных дома и 38 дачных домов. Работа по откачке воды продолжаются", – продолжил Садаклиев.
Также за день в Евпатории были обследованы 34 домовладения, составлены акты осмотра. В Черноморском районе обследованы и составлены акты по 12 домовладениям.
От системы РС ЧС задействовано около 3000 человек личного состава и порядка 350 единиц техники.
Также глава МЧС Крыма сообщил
, что более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды.
Для эффективной борьбы с последствиями стихии в Крыму объявлен режим ЧС
.
Размер ущерба
, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей.