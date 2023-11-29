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Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T23:38
2023-11-29T23:46
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
мчс крыма
новости крыма
штормовое предупреждение
крымская погода
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.Также глава крымского МЧС сообщил, что более 200 поврежденных кровель – в социальных учреждениях.Подтопление и подсчет ущербаПо словам главы МЧС по Крыму, в результате нагонной волны в было подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома и 193 приусадебных участка.Также за день в Евпатории были обследованы 34 домовладения, составлены акты осмотра. В Черноморском районе обследованы и составлены акты по 12 домовладениям. От системы РС ЧС задействовано около 3000 человек личного состава и порядка 350 единиц техники.Также глава МЧС Крыма сообщил, что более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды.Для эффективной борьбы с последствиями стихии в Крыму объявлен режим ЧС.Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, стихия
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель

Ураганом в Крыму было повреждены более 850 кровель частных и многоквартирных домов

23:38 29.11.2023 (обновлено: 23:46 29.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму повредил еще около сотни кровель. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.
"С учетом ночного ветра в Крыму повреждена 861 кровля. За сутки восстановлено 53 кровли, еще 46 находятся в работе", – сказал Садаклиев.
Также глава крымского МЧС сообщил, что более 200 поврежденных кровель – в социальных учреждениях.

Подтопление и подсчет ущерба

По словам главы МЧС по Крыму, в результате нагонной волны в было подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома и 193 приусадебных участка.

"К вечеру от воды освобождены 49 частных домов, два многоквартирных дома и 38 дачных домов. Работа по откачке воды продолжаются", – продолжил Садаклиев.

Также за день в Евпатории были обследованы 34 домовладения, составлены акты осмотра. В Черноморском районе обследованы и составлены акты по 12 домовладениям.
От системы РС ЧС задействовано около 3000 человек личного состава и порядка 350 единиц техники.
Также глава МЧС Крыма сообщил, что более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды.
Для эффективной борьбы с последствиями стихии в Крыму объявлен режим ЧС.
Размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма в результате шторма, на данный момент превышает 1,3 миллиарда рублей.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей СадаклиевМЧС КрымаНовости КрымаШтормовое предупреждениеКрымская погодаСтихия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 ноября
23:38Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
23:22Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму
22:52Главное за день: 29 ноября
22:44Главные новости Крыма: 29 ноября
22:29Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
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