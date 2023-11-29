https://crimea.ria.ru/20231129/uragan-v-krymu-povredil-krovli-na-740-obektakh-1133170438.html
Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
Штормовым ветром в Крыму повредило кровлю на 740 объектах, из них более 200 – это социальные учреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава МЧС Крыма Сергей РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:48
2023-11-29T11:48
2023-11-29T11:48
эксклюзивы риа новости крым
сергей садаклиев
мчс крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
крымская погода
погода в крыму
происшествия
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133108027_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_cdb326fd52fd4b81f0f7f1a1317df287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Штормовым ветром в Крыму повредило кровлю на 740 объектах, из них более 200 – это социальные учреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.Сейчас предпринимаются все меры по оперативному восстановлению кровель, отметил глава ведомства. На это выделены дополнительные средства из бюджета республики."Сейчас прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, во главе с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Принято решение о выделении дополнительных средств на закупку материалов для восстановления кровель, порядка 8 миллионов будет оперативно выделено", - пояснил он.В первую очередь работы проводятся на социально значимых объектах – в детских садах, школах, больницах, домах престарелых.Для пострадавших граждан продолжают функционировать два пункта временного размещения в Евпатории и один в Сакском районе. В Евпатории людей приняли пансионат имени Ю.А. Гагарина и санаторий "Прибой", в селе Прибрежное Сакского района – сельскохозяйственный техникум.Для мобилизации всех сил и средств в Крыму установлен режим ЧС регионального уровня в 15 муниципальных образованиях, еще в трех - город Судак, Первомайский и Бахчисарайский районы – действует режим "угроза ЧС". Без электричества на данный момент остаются около 40 тысяч крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахВ Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетовНовый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек
https://crimea.ria.ru/20231129/novyy-shtorm-v-krymu-v-sevastopole-bez-sveta-1850-chelovek-1133163615.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133108027_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_acbd9fab395145250fb86075d5ec66c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей садаклиев, мчс крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, происшествия, новости, новости крыма
Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
Во время урагана в Крыму пострадала кровля 740 зданий – из них 217 социальных объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Штормовым ветром в Крыму повредило кровлю на 740 объектах, из них более 200 – это социальные учреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.
"У нас сложная ситуация - порядка 740 объектов, на которых либо частично, либо полностью повреждены кровли, отмечаются затекания. Из этого числа порядка 70 – это многоквартирные дома и 217 – социальные объекты, а также есть частные дома. На данный момент используется для ремонта материальный резерв, как муниципальных образований, так и республики Крым - это шифер, доски, рубероид и так далее".
Сейчас предпринимаются все меры по оперативному восстановлению кровель, отметил глава ведомства. На это выделены дополнительные средства из бюджета республики.
"Сейчас прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, во главе с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Принято решение о выделении дополнительных средств на закупку материалов для восстановления кровель, порядка 8 миллионов будет оперативно выделено", - пояснил он.
В первую очередь работы проводятся на социально значимых объектах – в детских садах, школах, больницах, домах престарелых.
"На утро среды без электроэнергии остаются у нас семь школ. Сейчас принимаются все меры, чтобы к обеду их запустить", - рассказал Сергей Садаклиев.
Для пострадавших граждан продолжают функционировать два пункта временного размещения в Евпатории и один в Сакском районе. В Евпатории людей приняли пансионат имени Ю.А. Гагарина и санаторий "Прибой", в селе Прибрежное Сакского района – сельскохозяйственный техникум.
Для мобилизации всех сил и средств в Крыму установлен режим ЧС регионального уровня
в 15 муниципальных образованиях, еще в трех - город Судак, Первомайский и Бахчисарайский районы – действует режим "угроза ЧС". Без электричества на данный момент остаются
около 40 тысяч крымчан.
Читайте также на РИА Новости Крым: