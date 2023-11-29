https://crimea.ria.ru/20231129/uragan-v-krymu-povredil-krovli-na-740-obektakh-1133170438.html

Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах

Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах

Штормовым ветром в Крыму повредило кровлю на 740 объектах, из них более 200 – это социальные учреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава МЧС Крыма Сергей РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T11:48

2023-11-29T11:48

2023-11-29T11:48

эксклюзивы риа новости крым

сергей садаклиев

мчс крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

крымская погода

погода в крыму

происшествия

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133108027_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_cdb326fd52fd4b81f0f7f1a1317df287.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Штормовым ветром в Крыму повредило кровлю на 740 объектах, из них более 200 – это социальные учреждения. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклеев.Сейчас предпринимаются все меры по оперативному восстановлению кровель, отметил глава ведомства. На это выделены дополнительные средства из бюджета республики."Сейчас прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, во главе с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Принято решение о выделении дополнительных средств на закупку материалов для восстановления кровель, порядка 8 миллионов будет оперативно выделено", - пояснил он.В первую очередь работы проводятся на социально значимых объектах – в детских садах, школах, больницах, домах престарелых.Для пострадавших граждан продолжают функционировать два пункта временного размещения в Евпатории и один в Сакском районе. В Евпатории людей приняли пансионат имени Ю.А. Гагарина и санаторий "Прибой", в селе Прибрежное Сакского района – сельскохозяйственный техникум.Для мобилизации всех сил и средств в Крыму установлен режим ЧС регионального уровня в 15 муниципальных образованиях, еще в трех - город Судак, Первомайский и Бахчисарайский районы – действует режим "угроза ЧС". Без электричества на данный момент остаются около 40 тысяч крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахВ Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетовНовый шторм в Крыму оставил без света 1850 человек

https://crimea.ria.ru/20231129/novyy-shtorm-v-krymu-v-sevastopole-bez-sveta-1850-chelovek-1133163615.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей садаклиев, мчс крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, происшествия, новости, новости крыма