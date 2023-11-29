https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-avarii-na-setyakh-ostavili-bez-vody-zhiteley-10-munitsipalitetov-1133165364.html

В Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетов

В Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетов - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Крыму аварии на сетях оставили без воды жителей 10 муниципалитетов

Из-за аварий на электрических сетях без водоснабжения остались десятки населенных пунктов и улиц в десяти муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T09:16

2023-11-29T09:16

2023-11-29T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Из-за аварий на электрических сетях без водоснабжения остались десятки населенных пунктов и улиц в десяти муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В частности, в среду подача воды ограничена в селах Солнечное, Молодежное-5, поселках Николаевка и Молодежное Симферопольского района. Также не воды на ряде улиц в селах Тепловка и Доброе.В Бахчисарае ориентировочно до 17:00 не будет воды на улицах Кооперативная, Ялтинская, Селимова, Миндальная, Таврическая, Пирогова, а также в селах Долинное, Брянское, Некрасовка, Казанки, Угловое (частично), Песчаное и Береговое Бахчисарайского района.В Белогорском районе из-за аварии прекращена подача воды в села Цветочное, Ароматное, Долиновка, Вишенное, Мельники, Баланово, Курортное, Красногорское, Малиновка, Тургенево, Богатое, Васильевка, Пролом.В Красногвардейском районе не будет воды в селах Кремневка, Котельниково, Новозуевка, Цветково, Ульяновка, Известковое, с. Полтавка, Молочное, Мироновка , Проточное, Григорьевка, Тимашовка.В Керчи ограничено водоснабжение домов по шоссе Героев Сталинграда и еще более десятка улиц. Согласно поступающим заявкам будет организован подвоз питьевой воды.В Феодосии без воды остались жители почти 50 улиц. Также ограничено водоснабжение в селах Зеленая Нива (Красноперекопский район), Огни, Ветрянка и Красноармейское (Раздольненский район), Багерово и Марьяновка (Ленинский район)Планируется организовать подвоз питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм в Крыму оставил без света 1850 человекДесятки тысяч крымчан остаются без света и воды после штормаАнатомия урагана в Крыму: что это было

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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