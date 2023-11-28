https://crimea.ria.ru/20231128/anatomiya-uragana-v-krymu-chto-eto-bylo--1133148553.html

Анатомия урагана в Крыму: что это было

Анатомия урагана в Крыму: что это было - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Анатомия урагана в Крыму: что это было

Ураган в Крыму не был "штормом века", а разрушения связаны в том числе с ростом населения и инфраструктуры. Это указывает на необходимость укреплять берега и... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T19:12

2023-11-28T19:12

2023-11-28T19:12

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь вахрушев

погода в крыму

крымская погода

климат

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ураган в Крыму не был "штормом века", а разрушения связаны в том числе с ростом населения и инфраструктуры. Это указывает на необходимость укреплять берега и постройки, поскольку Крым входит в новый цикл подобного рода явлений, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд ранее назвал шторм, потрясший Крым, самым мощным за всю историю наблюдений. Буря в Крыму - не ураган и не катастрофа для полуостроваПо словам Игоря Вахрушева, произошедшее явление можно так назвать для конкретной территории, но не всего Крыма, к тому же для отдельного промежутка времени."За период наблюдений, возможно, на той территории Крыма, которую охватил ураган, можно назвать это явление "штормом века". Но такие наблюдения ведутся по Крыму буквально 100 с лишним лет. Нужно еще проанализировать всю информацию, которая была записана гидрометеорологической сетью: где и какие были скорости ветра, какая балльность на море. Западное побережье сильно пострадало, потому что циклон шел с той стороны. А какие-то побережья, если взять, например, Ялту – часть пострадала, часть нет. Феодосия осталась нетронутой. То есть, это еще подлежит анализу", – сказал Вахрушев.Но даже там, где разрушения в результате разгула стихии в Крыму оказались внушительными, это не было ураганом в научном смысле слова, отмечает эксперт."В географии, в климатологии принята шкала Бофорта, по которой оценивается скорость ветра по разрушениям на инфраструктуре и поверхности. Это 12 баллов. Если по этой шкале оценивать, то до 12 баллов, до урагана – это ветра свыше 33 м/с – конечно, не дотягивает. Где-то они наблюдались, но не принесли серьезных разрушений", – пояснил Вахрушев.Именно поэтому произошедшую бурю нельзя назвать и катастрофой, хотя множество эффектных фотографий, публикуемых в соцсетях, "разгоняют" противоположное мнение, считает эксперт.Это не климатическое оружиеЧто касается версий о возможном применении против России климатического оружия, эксперт однозначно высказался о них как о мифах."Если бы это было воздействие климатического оружия, оно было бы гораздо более сильным и охватило бы гораздо большие площади. Потому что в климатической системе все взаимосвязано, и нельзя локально воздействовать и вызывать в одном только Севастополе гигантский шторм и ураганные скорости ветра, чтобы разрушить портовую инфраструктуру, к примеру. Так это не действует. Это охватывает большие территории, причем затрагивает нескольких государств. И если бы применили какую-то систему, то, наверное, все Причерноморье было бы охвачено какой-то непонятной стихией", – считает эксперт.Кроме того, в военной сфере подобное оружие не может быть использовано ввиду своей непредсказуемости и неуправляемости, добавил он."Можно произвести такие ураганные действия, что поставит климатическую систему в дисбаланс, и как она поведет себя дальше – неизвестно. Поэтому говорить о применении по Крыму или Краснодарскому краю какого-то воздействия, связанного с военной тематикой, с каким-то оружием - нет", – заключил эксперт.Чего еще ждать Крыму и как себя обезопаситьБезусловно, от всего этого не легче тем людям, жилища которых пострадали и которые до сегодняшнего дня остаются без света, газа или воды, соглашается Вахрушев. Но это лишь указывает на главную причину произошедшего: рост населения, освоенность полуострова и серьезное развитие инфраструктуры. А также на несоответствие вызовам природы имеющихся берегоукрепительных сооружений на приморских курортных территориях.Погодным явлениям и системному воздействию моря в Крыму подвержены в первую очередь пляжи Южнобережья, отметил Вахрушев. Уменьшить уровень угроз от стихии, по его мнению, поможет новая государственная программа, которой будут предусмотрены расчеты и реконструкция.Это особенно важно, если учесть, что подобная штормовая деятельность, связанная с ураганным ветрами, циклична в Черном море, "и сейчас наступает новый цикл", в котором следующие явления могут быть не менее яркими.Утром 28 ноября в республиканском главке МЧС России сообщили, что новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым. Глава РК Сергей Аксенов ввел режим ЧС в 10 регионах республики из-за последствий сильного шторма, обрушившегося на полуостров. Из-за аварий до сих пор остаются без света почти 100 населенных пунктов республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы

https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html

https://crimea.ria.ru/20231128/v-krymu-vosstanovyat-vse-razrushennye-shtormom-naberezhnye--aksenov-1133134837.html

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, мнения, игорь вахрушев, погода в крыму, крымская погода, климат, крым, безопасность республики крым и севастополя