https://crimea.ria.ru/20231128/anatomiya-uragana-v-krymu-chto-eto-bylo--1133148553.html
Анатомия урагана в Крыму: что это было
Анатомия урагана в Крыму: что это было - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Анатомия урагана в Крыму: что это было
Ураган в Крыму не был "штормом века", а разрушения связаны в том числе с ростом населения и инфраструктуры. Это указывает на необходимость укреплять берега и... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T19:12
2023-11-28T19:12
2023-11-28T19:12
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь вахрушев
погода в крыму
крымская погода
климат
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ураган в Крыму не был "штормом века", а разрушения связаны в том числе с ростом населения и инфраструктуры. Это указывает на необходимость укреплять берега и постройки, поскольку Крым входит в новый цикл подобного рода явлений, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд ранее назвал шторм, потрясший Крым, самым мощным за всю историю наблюдений. Буря в Крыму - не ураган и не катастрофа для полуостроваПо словам Игоря Вахрушева, произошедшее явление можно так назвать для конкретной территории, но не всего Крыма, к тому же для отдельного промежутка времени."За период наблюдений, возможно, на той территории Крыма, которую охватил ураган, можно назвать это явление "штормом века". Но такие наблюдения ведутся по Крыму буквально 100 с лишним лет. Нужно еще проанализировать всю информацию, которая была записана гидрометеорологической сетью: где и какие были скорости ветра, какая балльность на море. Западное побережье сильно пострадало, потому что циклон шел с той стороны. А какие-то побережья, если взять, например, Ялту – часть пострадала, часть нет. Феодосия осталась нетронутой. То есть, это еще подлежит анализу", – сказал Вахрушев.Но даже там, где разрушения в результате разгула стихии в Крыму оказались внушительными, это не было ураганом в научном смысле слова, отмечает эксперт."В географии, в климатологии принята шкала Бофорта, по которой оценивается скорость ветра по разрушениям на инфраструктуре и поверхности. Это 12 баллов. Если по этой шкале оценивать, то до 12 баллов, до урагана – это ветра свыше 33 м/с – конечно, не дотягивает. Где-то они наблюдались, но не принесли серьезных разрушений", – пояснил Вахрушев.Именно поэтому произошедшую бурю нельзя назвать и катастрофой, хотя множество эффектных фотографий, публикуемых в соцсетях, "разгоняют" противоположное мнение, считает эксперт.Это не климатическое оружиеЧто касается версий о возможном применении против России климатического оружия, эксперт однозначно высказался о них как о мифах."Если бы это было воздействие климатического оружия, оно было бы гораздо более сильным и охватило бы гораздо большие площади. Потому что в климатической системе все взаимосвязано, и нельзя локально воздействовать и вызывать в одном только Севастополе гигантский шторм и ураганные скорости ветра, чтобы разрушить портовую инфраструктуру, к примеру. Так это не действует. Это охватывает большие территории, причем затрагивает нескольких государств. И если бы применили какую-то систему, то, наверное, все Причерноморье было бы охвачено какой-то непонятной стихией", – считает эксперт.Кроме того, в военной сфере подобное оружие не может быть использовано ввиду своей непредсказуемости и неуправляемости, добавил он."Можно произвести такие ураганные действия, что поставит климатическую систему в дисбаланс, и как она поведет себя дальше – неизвестно. Поэтому говорить о применении по Крыму или Краснодарскому краю какого-то воздействия, связанного с военной тематикой, с каким-то оружием - нет", – заключил эксперт.Чего еще ждать Крыму и как себя обезопаситьБезусловно, от всего этого не легче тем людям, жилища которых пострадали и которые до сегодняшнего дня остаются без света, газа или воды, соглашается Вахрушев. Но это лишь указывает на главную причину произошедшего: рост населения, освоенность полуострова и серьезное развитие инфраструктуры. А также на несоответствие вызовам природы имеющихся берегоукрепительных сооружений на приморских курортных территориях.Погодным явлениям и системному воздействию моря в Крыму подвержены в первую очередь пляжи Южнобережья, отметил Вахрушев. Уменьшить уровень угроз от стихии, по его мнению, поможет новая государственная программа, которой будут предусмотрены расчеты и реконструкция.Это особенно важно, если учесть, что подобная штормовая деятельность, связанная с ураганным ветрами, циклична в Черном море, "и сейчас наступает новый цикл", в котором следующие явления могут быть не менее яркими.Утром 28 ноября в республиканском главке МЧС России сообщили, что новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым. Глава РК Сергей Аксенов ввел режим ЧС в 10 регионах республики из-за последствий сильного шторма, обрушившегося на полуостров. Из-за аварий до сих пор остаются без света почти 100 населенных пунктов республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, мнения, игорь вахрушев, погода в крыму, крымская погода, климат, крым, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Ураган в Крыму не был "штормом века", а разрушения связаны в том числе с ростом населения и инфраструктуры. Это указывает на необходимость укреплять берега и постройки, поскольку Крым входит в новый цикл подобного рода явлений, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд ранее назвал шторм, потрясший Крым, самым мощным за всю историю наблюдений.
Буря в Крыму - не ураган и не катастрофа для полуострова
По словам Игоря Вахрушева, произошедшее явление можно так назвать для конкретной территории, но не всего Крыма, к тому же для отдельного промежутка времени.
"За период наблюдений, возможно, на той территории Крыма, которую охватил ураган, можно назвать это явление "штормом века". Но такие наблюдения ведутся по Крыму буквально 100 с лишним лет. Нужно еще проанализировать всю информацию, которая была записана гидрометеорологической сетью: где и какие были скорости ветра, какая балльность на море. Западное побережье сильно пострадало, потому что циклон шел с той стороны. А какие-то побережья, если взять, например, Ялту – часть пострадала, часть нет. Феодосия осталась нетронутой. То есть, это еще подлежит анализу", – сказал Вахрушев.
Но даже там, где разрушения в результате разгула стихии в Крыму оказались внушительными, это не было ураганом в научном смысле слова, отмечает эксперт.
"В географии, в климатологии принята шкала Бофорта, по которой оценивается скорость ветра по разрушениям на инфраструктуре и поверхности. Это 12 баллов. Если по этой шкале оценивать, то до 12 баллов, до урагана – это ветра свыше 33 м/с – конечно, не дотягивает. Где-то они наблюдались, но не принесли серьезных разрушений", – пояснил Вахрушев.
Именно поэтому произошедшую бурю нельзя назвать и катастрофой, хотя множество эффектных фотографий, публикуемых в соцсетях, "разгоняют" противоположное мнение, считает эксперт.
"Мы не видим катастрофических разрушений капитальных зданий, срыва крыш у многоэтажных домов, что привело к потере жилья тысяч людей в Крыму. Этих явлений, которые приносит ураган, нет. Были разрушены легкие конструкции и линии электропередачи, которые в первую очередь страдают. Кроме того, шторм произошел в тот период, когда у нас в Крыму и Черноморском регионе наблюдаются подобные явления. Все службы о нем знали, параметры были точно указаны, это не стало сюрпризом. А катастрофические события тем и катастрофичны, что случаются внезапно и неожиданно", – сказал эксперт.
Это не климатическое оружие
Что касается версий о возможном применении против России климатического оружия, эксперт однозначно высказался о них как о мифах.
"Если бы это было воздействие климатического оружия, оно было бы гораздо более сильным и охватило бы гораздо большие площади. Потому что в климатической системе все взаимосвязано, и нельзя локально воздействовать и вызывать в одном только Севастополе гигантский шторм и ураганные скорости ветра, чтобы разрушить портовую инфраструктуру, к примеру. Так это не действует. Это охватывает большие территории, причем затрагивает нескольких государств. И если бы применили какую-то систему, то, наверное, все Причерноморье было бы охвачено какой-то непонятной стихией", – считает эксперт.
Кроме того, в военной сфере подобное оружие не может быть использовано ввиду своей непредсказуемости и неуправляемости, добавил он.
"Можно произвести такие ураганные действия, что поставит климатическую систему в дисбаланс, и как она поведет себя дальше – неизвестно. Поэтому говорить о применении по Крыму или Краснодарскому краю какого-то воздействия, связанного с военной тематикой, с каким-то оружием - нет", – заключил эксперт.
Чего еще ждать Крыму и как себя обезопасить
Безусловно, от всего этого не легче тем людям, жилища которых пострадали и которые до сегодняшнего дня остаются без света, газа или воды, соглашается Вахрушев. Но это лишь указывает на главную причину произошедшего: рост населения, освоенность полуострова и серьезное развитие инфраструктуры. А также на несоответствие вызовам природы имеющихся берегоукрепительных сооружений на приморских курортных территориях.
"Если мы посмотрим на Крым 1950-х годов, то это пустынные пляжи, редкие домики, сонные рыбаки, незастроенное побережье. Сейчас Крым хорошо осваивается. И нужно учитывать, что побережье полуострова – это достаточно уязвимая часть туристической и гражданской инфраструктуры. И это то, что кормит Крым. Поэтому берегоукрепительные сооружения требуют серьезного внимания. Спроектированы и заложены они были в 1960-х годах и уже давно не только морально устарели, но и физически требуют анализа и реконструкции", – считает эксперт.
Погодным явлениям и системному воздействию моря в Крыму подвержены в первую очередь пляжи Южнобережья, отметил Вахрушев. Уменьшить уровень угроз от стихии, по его мнению, поможет новая государственная программа, которой будут предусмотрены расчеты и реконструкция.
Это особенно важно, если учесть, что подобная штормовая деятельность, связанная с ураганным ветрами, циклична в Черном море, "и сейчас наступает новый цикл", в котором следующие явления могут быть не менее яркими.
"И связано это не только с общей цикличностью – циклон с резкими перепадами давления и температур вызывает такие ветры, – но и с глобальным потеплением. Нельзя утверждать, что этот шторм связан с ним, но это один из его индикаторов. А один из его механизмов заключается в том, что Черное море и Средиземноморье за лето, которое было аномально жарким, активно прогрелось: сейчас вода около 10 градусов, что не наблюдалось многие годы. Эта разница температур как раз и порождает подобные явления", – заключил эксперт.
Утром 28 ноября в республиканском главке МЧС России сообщили, что новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым.
Глава РК Сергей Аксенов ввел режим ЧС в 10 регионах республики
из-за последствий сильного шторма, обрушившегося на полуостров. Из-за аварий до сих пор остаются без света почти 100 населенных пунктов
республики.
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