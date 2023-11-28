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Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма
Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма
Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:11
2023-11-28T10:11
2023-11-28T10:21
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
режим чс
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Режим угрозы ЧС введен на территории городских округов Алушта и Судак и Первомайского района."Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба", - добавил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятиметровые волны разбили новую набережную АлуштыВ Саках полностью восстановлено теплоснабжениеСильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
крым
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саки
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, режим чс, новости крыма, джанкой, евпатория, саки, красноперекопский район, сакский район, симферопольский район, белогорский район, черноморский район, нижнегорский район, алушта, судак
Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма
Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации в 10 регионах Крыма
10:11 28.11.2023 (обновлено: 10:21 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Режим угрозы ЧС введен на территории городских округов Алушта и Судак и Первомайского района.
"Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба", - добавил глава республики.
Сильнейший шторм обрушился
на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.
Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой.
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