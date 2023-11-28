https://crimea.ria.ru/20231128/rezhim-chs-vveden-v-10-regionakh-kryma-1133132980.html

Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма

Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма

Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим... РИА Новости Крым, 28.11.2023

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2023-11-28T10:11

2023-11-28T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Режим угрозы ЧС введен на территории городских округов Алушта и Судак и Первомайского района."Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба", - добавил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятиметровые волны разбили новую набережную АлуштыВ Саках полностью восстановлено теплоснабжениеСильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой

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красноперекопский район

сакский район

симферопольский район

белогорский район

черноморский район

нижнегорский район

алушта

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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