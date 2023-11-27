Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231127/silnyy-veter-meshaet-vernut-svet-v-sela-pod-alushtoy-1133128084.html
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T20:48
2023-11-27T20:48
алушта
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
сергей донец
крым
происшествия
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa4fe49cd2d9912476e3688de2183c4b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Донец.Администрация города, по его словам, держит на контроле восстановление сетей в регионе. В последние сутки все службы работали в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе, по словам Донца, в частности удалось избежать заторов на дорогах – все сломанные деревья сразу убирались.Однако сильный шторм серьезно повредил набережные региона.Он добавил, что в ближайшее время будет производиться расчет сумм, необходимых на восстановление набережных, чтобы можно было эти данные оперативно подать республиканским властям.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусораКерчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеБез света в Крыму остаются 200 тысяч человек
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30c2fb1822e031c8c465cafc5bdc2425.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, сергей донец, крым, происшествия, отключение электроэнергии в крыму
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой

В Алуште остаются обесточенными 54 подстанции - власти

20:48 27.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Донец.
"Остается напряженная обстановка в поселках Малый Маяк, Запрудное, где сильная ветровая нагрузка продолжает держать в напряжении сети "Крымэнерго". В настоящий момент отключены 54 подстанции. Работы ведутся постоянно, но использовать вышки пока не представляется возможным, потому что это опасно для работников", - сказал он.
Администрация города, по его словам, держит на контроле восстановление сетей в регионе.
В последние сутки все службы работали в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе, по словам Донца, в частности удалось избежать заторов на дорогах – все сломанные деревья сразу убирались.
Однако сильный шторм серьезно повредил набережные региона.
"Процентов на 70 разрушена набережная в поселке Малореченское, частично – в селе Рыбачье, западная набережная тоже попала под разрушения – там плиточное покрытие и щебеночное основание пляжей оказалось на пешеходной зоне и на проезжей части набережной. Также пострадала парапетная часть центральной набережной. Последствия будут оперативно устраняться", - заверил чиновник.
Он добавил, что в ближайшее время будет производиться расчет сумм, необходимых на восстановление набережных, чтобы можно было эти данные оперативно подать республиканским властям.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек
 
АлуштаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаСергей ДонецКрымПроисшествияОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
22:18Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
21:57Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
21:36Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
21:03Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
20:48Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
20:28Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
20:15Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
19:51В Ялте ввели режим ЧС
19:30Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
19:21Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу
19:18Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
19:03Крымский мост открыт для поезда
18:49Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым
18:38В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
18:18Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек
18:04Крымский мост закрыт
17:53Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму
17:36Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина
17:22Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
Лента новостейМолния