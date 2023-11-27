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Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T20:48
2023-11-27T20:48
2023-11-27T20:48
алушта
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
сергей донец
крым
происшествия
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Донец.Администрация города, по его словам, держит на контроле восстановление сетей в регионе. В последние сутки все службы работали в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе, по словам Донца, в частности удалось избежать заторов на дорогах – все сломанные деревья сразу убирались.Однако сильный шторм серьезно повредил набережные региона.Он добавил, что в ближайшее время будет производиться расчет сумм, необходимых на восстановление набережных, чтобы можно было эти данные оперативно подать республиканским властям.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусораКерчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеБез света в Крыму остаются 200 тысяч человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, сергей донец, крым, происшествия, отключение электроэнергии в крыму
Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
В Алуште остаются обесточенными 54 подстанции - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Донец.
"Остается напряженная обстановка в поселках Малый Маяк, Запрудное, где сильная ветровая нагрузка продолжает держать в напряжении сети "Крымэнерго". В настоящий момент отключены 54 подстанции. Работы ведутся постоянно, но использовать вышки пока не представляется возможным, потому что это опасно для работников", - сказал он.
Администрация города, по его словам, держит на контроле восстановление сетей в регионе.
В последние сутки все службы работали в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе, по словам Донца, в частности удалось избежать заторов на дорогах – все сломанные деревья сразу убирались.
Однако сильный шторм серьезно повредил набережные региона.
"Процентов на 70 разрушена набережная в поселке Малореченское, частично – в селе Рыбачье, западная набережная тоже попала под разрушения – там плиточное покрытие и щебеночное основание пляжей оказалось на пешеходной зоне и на проезжей части набережной. Также пострадала парапетная часть центральной набережной. Последствия будут оперативно устраняться", - заверил чиновник.
Он добавил, что в ближайшее время будет производиться расчет сумм, необходимых на восстановление набережных, чтобы можно было эти данные оперативно подать республиканским властям.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды
пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС
. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.
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