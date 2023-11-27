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Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой

Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой

В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T20:48

2023-11-27T20:48

2023-11-27T20:48

алушта

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

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крым

происшествия

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште обесточенными остаются 54 электроподстанции, сильный ветер не позволяет ремонтным бригадам выполнить раоту в полном объеме .Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Донец.Администрация города, по его словам, держит на контроле восстановление сетей в регионе. В последние сутки все службы работали в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе, по словам Донца, в частности удалось избежать заторов на дорогах – все сломанные деревья сразу убирались.Однако сильный шторм серьезно повредил набережные региона.Он добавил, что в ближайшее время будет производиться расчет сумм, необходимых на восстановление набережных, чтобы можно было эти данные оперативно подать республиканским властям.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусораКерчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеБез света в Крыму остаются 200 тысяч человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, сергей донец, крым, происшествия, отключение электроэнергии в крыму