Рейтинг@Mail.ru
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231127/simferopol-pribirayut-posle-uragana---problema-s-vyvozom-musora-1133125074.html
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T20:15
2023-11-27T20:15
общество
михаил афанасьев
симферополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133106581_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_74f4d411ada4168707fb858bce15a654.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Также Афанасьев отметил, что активно работают сотрудники "Крымэнерго". В крымской столице уже восстановлено большинстве поломок, связанных с массовым отключением электроэнергии. Также возобновляется работа котельных, которые остались без электричества.Кроме того, глава администрации обратился к горожанам, которые не могут дозвониться на единую диспетчерскую службу, писать на его страницы в соцсетях. И заверил: каждая заявка будет принята в работу и отработана.Ранее сообщалось, что поваленные ветром деревья и размытые ливнем дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых районах вероятны задержки с уборкой контейнерных площадок.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все экстренные службы приведены в полную готовность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуостровеДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихииИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
https://crimea.ria.ru/20231127/kholodno-i-krasivo-pervyy-sneg-nakryl-simferopol-posle-uragana-1133101298.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133106581_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_821ca55060a15c764ac102049b7c7156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил афанасьев, симферополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым
Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора

В Симферополе из-за урагана возникла проблема с мусорными контейнерами

20:15 27.11.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяКоммунальщики убирают рухнувшие деревья в Симферополе
Коммунальщики убирают рухнувшие деревья в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

"Большинство деревьев уже распилены, осталось только вывезти", - сообщил он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Также Афанасьев отметил, что активно работают сотрудники "Крымэнерго". В крымской столице уже восстановлено большинстве поломок, связанных с массовым отключением электроэнергии. Также возобновляется работа котельных, которые остались без электричества.
Кроме того, глава администрации обратился к горожанам, которые не могут дозвониться на единую диспетчерскую службу, писать на его страницы в соцсетях. И заверил: каждая заявка будет принята в работу и отработана.
Ранее сообщалось, что поваленные ветром деревья и размытые ливнем дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых районах вероятны задержки с уборкой контейнерных площадок.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
16:27Фотоленты
Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО
 
ОбществоМихаил АфанасьевСимферопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
22:18Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
21:57Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
21:36Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
21:03Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
20:48Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
20:28Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
20:15Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
19:51В Ялте ввели режим ЧС
19:30Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
19:21Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу
19:18Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
19:03Крымский мост открыт для поезда
18:49Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым
18:38В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
18:18Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек
18:04Крымский мост закрыт
17:53Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму
17:36Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина
17:22Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
Лента новостейМолния