https://crimea.ria.ru/20231127/simferopol-pribirayut-posle-uragana---problema-s-vyvozom-musora-1133125074.html

Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора

Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора

Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T20:15

2023-11-27T20:15

2023-11-27T20:15

общество

михаил афанасьев

симферополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Также Афанасьев отметил, что активно работают сотрудники "Крымэнерго". В крымской столице уже восстановлено большинстве поломок, связанных с массовым отключением электроэнергии. Также возобновляется работа котельных, которые остались без электричества.Кроме того, глава администрации обратился к горожанам, которые не могут дозвониться на единую диспетчерскую службу, писать на его страницы в соцсетях. И заверил: каждая заявка будет принята в работу и отработана.Ранее сообщалось, что поваленные ветром деревья и размытые ливнем дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых районах вероятны задержки с уборкой контейнерных площадок.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все экстренные службы приведены в полную готовность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуостровеДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихииИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

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общество, михаил афанасьев, симферополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым