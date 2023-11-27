Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
В Симферополе из-за урагана возникла проблема с мусорными контейнерами
© Пресс-служба администрации СимферополяКоммунальщики убирают рухнувшие деревья в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Большинство деревьев, которые были повалены во время шторма в Симферополе, к этому моменту уже распилены, аварии устранены. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"Большинство деревьев уже распилены, осталось только вывезти", - сообщил он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Также Афанасьев отметил, что активно работают сотрудники "Крымэнерго". В крымской столице уже восстановлено большинстве поломок, связанных с массовым отключением электроэнергии. Также возобновляется работа котельных, которые остались без электричества.
Кроме того, глава администрации обратился к горожанам, которые не могут дозвониться на единую диспетчерскую службу, писать на его страницы в соцсетях. И заверил: каждая заявка будет принята в работу и отработана.
Ранее сообщалось, что поваленные ветром деревья и размытые ливнем дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых районах вероятны задержки с уборкой контейнерных площадок.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших после урагана в Крыму. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС.
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