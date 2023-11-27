Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО

Как выглядят разрушения от урагана в столице Крыма
Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.
Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.
По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.
По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.
Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:
Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:
... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..
... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..
...но и в парках и в скверах...
...но и в парках и в скверах...
Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.
Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.
Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.
Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.
В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..
В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..
Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые
Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые
Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.
По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.
Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:
... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..
...но и в парках и в скверах...
Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.
Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.
В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..
Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые