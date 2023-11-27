https://crimea.ria.ru/20231127/derevya-kryshi-i-zabory-kak-simferopol-perezhivaet-udar-stikhii-1133101987.html

Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО

Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО

Полтысячи деревьев были повалены сильнейшим ветром в Крыму этой ночью. На территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T12:40

2023-11-27T12:40

2023-11-27T12:46

фотоленты

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симферополь

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

жкх крыма и севастополя

городская среда

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Полтысячи деревьев были повалены сильнейшим ветром в Крыму этой ночью. На территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. Сила ветра достигала 40 метров в секунду или 144 километров в час. Штормовое предупреждение действует по Крыму и в понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>О том, что утром увидели утром симферопольцы на улицах, смотрите в нашей фотоленте.

https://crimea.ria.ru/20231127/kakie-dorogi-v-krymu-ostayutsya-zakrytymi---operativnye-dannye-1133099012.html

симферополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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