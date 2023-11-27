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Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231127/derevya-kryshi-i-zabory-kak-simferopol-perezhivaet-udar-stikhii-1133101987.html
Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
Полтысячи деревьев были повалены сильнейшим ветром в Крыму этой ночью. На территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T12:40
2023-11-27T12:46
фотоленты
фото
симферополь
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
жкх крыма и севастополя
городская среда
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Полтысячи деревьев были повалены сильнейшим ветром в Крыму этой ночью. На территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. Сила ветра достигала 40 метров в секунду или 144 километров в час. Штормовое предупреждение действует по Крыму и в понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;О том, что утром увидели утром симферопольцы на улицах, смотрите в нашей фотоленте.
https://crimea.ria.ru/20231127/kakie-dorogi-v-krymu-ostayutsya-zakrytymi---operativnye-dannye-1133099012.html
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фото, симферополь, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, жкх крыма и севастополя, городская среда
Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО

Как выглядят разрушения от урагана в столице Крыма

12:40 27.11.2023 (обновлено: 12:46 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия стихии в Симферополе
Последствия стихии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Полтысячи деревьев были повалены сильнейшим ветром в Крыму этой ночью. На территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.
Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. Сила ветра достигала 40 метров в секунду или 144 километров в час.
Штормовое предупреждение действует по Крыму и в понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
О том, что утром увидели утром симферопольцы на улицах, смотрите в нашей фотоленте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.

Последствия стихии в Симферополе
1 из 9

Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.

Последствия стихии в Симферополе
2 из 9

По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:

Последствия стихии в Симферополе
3 из 9

Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..

Последствия стихии в Симферополе
4 из 9

... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...но и в парках и в скверах...

Последствия стихии в Симферополе
5 из 9

...но и в парках и в скверах...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.

Последствия стихии в Симферополе
6 из 9

Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.

Последствия стихии в Симферополе
7 из 9

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..

Последствия стихии в Симферополе
8 из 9

В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые

Последствия стихии в Симферополе
9 из 9

Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9

Сильный ветер наклонил дорожные знаки и флагштоки на главной площади Республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9

По городу, поднятые ветром, летали крыши и сорванные металлические заборы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9

Коммунальщикам в разы прибавилось работы с ночи:

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

... сотни поваленных деревьев по всему Крыму не только вдоль обочин дорог,..

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9

...но и в парках и в скверах...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

Большие стволы старых ив впоследствии придется вытаскивать и из русел рек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, стволы перегораживали дороги.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9

В ночь с субботы на воскресенье чудом никто не погиб от падающих деревьев,..

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

Пострадали не только старые деревья, но и относительно молодые

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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