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Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:13
2023-11-27T11:19
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
владимир константинов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.По словам спикера парламента республики, на данный момент ситуация в регионе полностью контролируема, все службы и местные власти устраняют последствия стихии."Оценка ущерба еще продолжается, не все на местах до конца знают, что у них произошло. В течение дня будет происходить оценка всего ущерба", - добавил Константинов.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших. Один человек погиб.В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусовВ Крыму введен режим ЧС в ряде регионов Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, владимир константинов, происшествия
Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове

Крым пережил настоящий Армагеддон - Константинов

11:13 27.11.2023 (обновлено: 11:19 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия стихии в Симферополе
Последствия стихии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Шторма такой силы, который обрушился на Крым минувшей ночью, старожилы не помнят, регион пережил "конкретный Армагеддон". Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

"Пережили мы конкретный Армагеддон. Такой силы ветра и волн старожилы припомнить не могут. Что-то подобное было, но чтобы все разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры, и они летали, как камешки… Такого еще не было. Разрушения приличные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам спикера парламента республики, на данный момент ситуация в регионе полностью контролируема, все службы и местные власти устраняют последствия стихии.
"Оценка ущерба еще продолжается, не все на местах до конца знают, что у них произошло. В течение дня будет происходить оценка всего ущерба", - добавил Константинов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших. Один человек погиб.
В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеНовости КрымаКрымВладимир КонстантиновПроисшествия
 
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