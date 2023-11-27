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В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов
Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:38
2023-11-27T10:38
2023-11-27T10:38
ситуация на дорогах крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости крыма
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 "Симферополь−Перевальное" работает штатно.Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, троллейбус, транспорт, общественный транспорт
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов
Движение троллейбусов "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно приостановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"Из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 "Симферополь−Алушта" и № 52 "Симферополь−Ялта" временно приостановлено", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 "Симферополь−Перевальное" работает штатно.
Ранее сообщалось
, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова
, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность
.
По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.
В Севастополе пострадали трое
.
Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.
Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.
Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.
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