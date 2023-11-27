https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-priostanovleno-dvizhenie-mezhdugorodnikh-trolleybusov-1133100447.html

В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов

В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов

Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:38

2023-11-27T10:38

2023-11-27T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 "Симферополь−Перевальное" работает штатно.Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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