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В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов
Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:38
2023-11-27T10:38
ситуация на дорогах крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
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транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 "Симферополь−Перевальное" работает штатно.Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, троллейбус, транспорт, общественный транспорт
В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов

Движение троллейбусов "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно приостановлено

10:38 27.11.2023
 
© Фото: КрымавтодорОбстановка на Ангарском перевале
Обстановка на Ангарском перевале
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"Из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 "Симферополь−Алушта" и № 52 "Симферополь−Ялта" временно приостановлено", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 "Симферополь−Перевальное" работает штатно.
Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.
В Севастополе пострадали трое.
Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.
Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.
Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.
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Ситуация на дорогах КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеНовости КрымаКрымТроллейбусТранспортОбщественный транспорт
 
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