https://crimea.ria.ru/20231127/poryadka-50-poezdov-na-yuge-rossii-zaderzhivayutsya-iz-za-shtorma--rzhd-1133096413.html

Порядка 50 поездов на юге России задерживаются из-за шторма – РЖД

Порядка 50 поездов на юге России задерживаются из-за шторма – РЖД - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Порядка 50 поездов на юге России задерживаются из-за шторма – РЖД

Порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути на Черноморском побережье из-за продолжающегося шторма, сообщает пресс-служба РЖД. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:08

2023-11-27T10:08

2023-11-27T10:08

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крымская погода

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погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 50 пассажирских поездов задерживаются в пути на Черноморском побережье из-за продолжающегося шторма, сообщает пресс-служба РЖД.Как уточнили в пресс-службе, из-за дождя и сильного ветра произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.К ликвидации последствий стихии привлечены 150 железнодорожников. Они восстанавливают контактную сеть и расчищают ж\д полотно. Также на место направлены противоразмывные поезда с щебнем, бутовым камнем и другими необходимыми материалами. В то же время работы осложняются продолжающимся штормом, добавили в РЖД.Все о последствиях урагана в Крыму и других черноморских регионах читайте по сслыке >>Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения остаются 2,5 тысячи абонентов.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В Крыму из-за аварий без света остаются порядка 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалистЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхНа Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега

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краснодарский край

сочи

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