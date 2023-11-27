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На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега
На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега - РИА Новости Крым, 27.11.2023
На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега
На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега, сообщает утром 27 ноября пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:00
2023-11-27T09:49
ситуация на дорогах крыма
ангарский перевал
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
транспорт
логистика
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега, сообщает утром 27 ноября пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Для обеспечения безопасного проезда ночью дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу. Превентивную обработку перевалов также провели на дорогах Грушевка - Судак, Белогорск-Феодосия, Ялта-Севастополь, Дубки- Левадки, Симферополь-Левадки и на подъезде крымской столице.Водителей просят быть внимательными на дороге, по возможности воздержаться от поездок, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке &gt;&gt;Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение по трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака. В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает общественный транспорт СевастополяНовый удар урагана прогнозируют в КрымуУраган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ангарский перевал, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, транспорт, логистика, крымавтодор
На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега

Снежный покров на Ангарском перевале превышает 20 см - Крымавтодор

09:00 27.11.2023 (обновлено: 09:49 27.11.2023)
 
© Фото: КрымавтодорСитуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега, сообщает утром 27 ноября пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
Для обеспечения безопасного проезда ночью дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу. Превентивную обработку перевалов также провели на дорогах Грушевка - Судак, Белогорск-Феодосия, Ялта-Севастополь, Дубки- Левадки, Симферополь-Левадки и на подъезде крымской столице.

"Дорожники "Крымавтодора" проводят механизированную очистку дорог с противогололедной обработкой. В уборке задействовано достаточное количество техники. Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. Постоянно мониторим обстановку, при необходимости филиалы проведут превентивную обработку проезжей части, для предотвращения скользкости", - сообщили на предприятии утром в понедельник.

Водителей просят быть внимательными на дороге, по возможности воздержаться от поездок, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Из-за подтопления движение по трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
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Ситуация на дорогах КрымаАнгарский перевалУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеТранспортЛогистикаКрымавтодор
 
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