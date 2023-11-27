https://crimea.ria.ru/20231127/na-angarskom-perevale-v-krymu-vypalo-20-sm-snega-1133089770.html

На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега

На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега - РИА Новости Крым, 27.11.2023

На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега

На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега, сообщает утром 27 ноября пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:00

2023-11-27T09:00

2023-11-27T09:49

ситуация на дорогах крыма

ангарский перевал

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

транспорт

логистика

крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега, сообщает утром 27 ноября пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Для обеспечения безопасного проезда ночью дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу. Превентивную обработку перевалов также провели на дорогах Грушевка - Судак, Белогорск-Феодосия, Ялта-Севастополь, Дубки- Левадки, Симферополь-Левадки и на подъезде крымской столице.Водителей просят быть внимательными на дороге, по возможности воздержаться от поездок, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение по трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака. В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает общественный транспорт СевастополяНовый удар урагана прогнозируют в КрымуУраган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте

ангарский перевал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангарский перевал, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, транспорт, логистика, крымавтодор