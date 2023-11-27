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Стихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Стихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма
Стихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Стихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма
Трассу Черноморское – Воинка в районе поселка Межводное в Черноморском районе Крыма перекрыло упавшее дерево. В результате стихии начался разлив и отрезал путь... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T06:57
2023-11-27T07:02
черноморский район
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Трассу Черноморское – Воинка в районе поселка Межводное в Черноморском районе Крыма перекрыло упавшее дерево. В результате стихии начался разлив и отрезал путь двум легковым машинам, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В Черноморском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Автодора выехали на вызов по сигналу Единой дежурно-диспетчерской службы о том, что трассу Черноморское – Воинка в районе поселка Межводное перекрыло упавшее дерево, сообщили в ведмстве.В Госавтоинспекции предупредили, что в районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо осуществлять движение через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.На предприятии "Крымэнерго" работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов. В ночное время были задействованы 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии.Восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра.Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
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черноморский район, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, мвд по республике крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, гибдд
Стихия отрезала путь легковушкам в Черноморском районе Крыма

Стихия заблокировала проезд легковым автомобилям в Черноморском районе Крыма

06:57 27.11.2023 (обновлено: 07:02 27.11.2023)
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваСтихия отрезала путь легковым машинам
Стихия отрезала путь легковым машинам
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Трассу Черноморское Воинка в районе поселка Межводное в Черноморском районе Крыма перекрыло упавшее дерево. В результате стихии начался разлив и отрезал путь двум легковым машинам, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В Черноморском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Автодора выехали на вызов по сигналу Единой дежурно-диспетчерской службы о том, что трассу Черноморское Воинка в районе поселка Межводное перекрыло упавшее дерево, сообщили в ведмстве.
"По прибытии на место в результате стихии начался разлив и отрезал путь двум легковым машинам, служебный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции не смог проехать, тогда полицейские отправились оказывать помощь водителям на грузовом автомобиле "КАМАЗ" Автодор Черноморского района", говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции предупредили, что в районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо осуществлять движение через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.
На предприятии "Крымэнерго" работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов. В ночное время были задействованы 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии.
Восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра.
Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).
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Черноморский районУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаМВД по Республике КрымШтормовое предупреждениеПогода в КрымуГИБДД
 
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