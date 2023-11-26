Рейтинг@Mail.ru
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/lyudey-s-zasnezhennoy-trassy-simferopol--yalta-evakuiruyut-avtobusami-1133078677.html
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:08
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крымская погода
погода в крыму
погода
происшествия
транспорт
мвд по республике крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133078113_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_7ca7e341b00d7c658c2c9b9fcdd9d642.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.На дежурство в районе Ангарского перевала вышли сотрудники Госавтоинспекции. Они контролируют безопасность дорожного движения и помогают водителям, проинформировали в главном управлении МВД по Крыму.С середины воскресенья на Крымский полуостров обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииКрым принял удар стихии - что происходит в городах полуостроваИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133078113_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5733501b5ac598dda6741474155956ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крымская погода, погода в крыму, погода, происшествия, транспорт, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами

На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов

22:03 26.11.2023 (обновлено: 22:08 26.11.2023)
 
© МВД по Республике КрымСотрудники ГИБДД на участке дороги в районе Ангарского перевала
Сотрудники ГИБДД на участке дороги в районе Ангарского перевала
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"Движение троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта и в Симферополе приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", - сказано в сообщении.
На дежурство в районе Ангарского перевала вышли сотрудники Госавтоинспекции. Они контролируют безопасность дорожного движения и помогают водителям, проинформировали в главном управлении МВД по Крыму.
"Просим всех жителей Крыма без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу", - в очередной раз напомнили в силовом ведомстве.
С середины воскресенья на Крымский полуостров обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
 
КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымская погодаПогода в КрымуПогодаПроисшествияТранспортМВД по Республике КрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
22:56Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
22:45В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов
22:3878 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму
22:14Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревья
22:03Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
21:57В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы
21:36В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана
21:34В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
21:29Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев
21:02Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
21:01Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
20:4224 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма
20:34В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел
20:24В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды
20:21В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов
20:17Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
20:0770 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света
19:58Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда
19:46Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
Лента новостейМолния