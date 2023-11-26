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Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:03
2023-11-26T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.На дежурство в районе Ангарского перевала вышли сотрудники Госавтоинспекции. Они контролируют безопасность дорожного движения и помогают водителям, проинформировали в главном управлении МВД по Крыму.С середины воскресенья на Крымский полуостров обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииКрым принял удар стихии - что происходит в городах полуостроваИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов
22:03 26.11.2023 (обновлено: 22:08 26.11.2023)