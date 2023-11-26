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Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами

Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами

На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T22:03

2023-11-26T22:03

2023-11-26T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь - Ялта остановлено движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.На дежурство в районе Ангарского перевала вышли сотрудники Госавтоинспекции. Они контролируют безопасность дорожного движения и помогают водителям, проинформировали в главном управлении МВД по Крыму.С середины воскресенья на Крымский полуостров обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииКрым принял удар стихии - что происходит в городах полуостроваИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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