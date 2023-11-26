https://crimea.ria.ru/20231126/iz-za-uragana-27-noyabrya-v-krymu-obyavlen-vykhodnym-dnem---aksenov-1133077059.html

Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов

Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов

В Крыму понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:01

2023-11-26T21:01

2023-11-26T21:14

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей аксенов

общество

крым

новости

новости крыма

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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновТакже в Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.Родителям Черноморского и Ялты главы соответствующих муниципалитетов рекомендуют не отправлять детей в детсады и школы. Об этом написали главы муниципалитетов в своих социальных сетях."Образовательный процесс, запланированный на 27.11.2023 года, переносится на другой день(суббота) с обязательной отработкой учебной программы, с целью выполнения учебного плана 2023/2024 учебного года. Детские дошкольные учреждения 27 ноября не будут функционировать в связи с тяжёлыми погодными условиями", - в своем Telegram- канале сообщила глава администрации поселка Черноморское Наталья Писарева.В свою очередь аналогичную информацию разместила и мэр Ялты Янина Павленко:"Совместно с Департаментом образования приняли решение рекомендовать родителям ялтинских школьников, а также малышей, которые посещают детские сады, завтра, 27 ноября, оставить детей дома. Однако учебный процесс будет организован в обычном режиме. Если родителям не с кем оставлять детей - школы и детсады открыты".Павленко напомнила, что особая активность непогоды прогнозируется с 21.00 до 6.00 понедельника.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, общество, крым, новости, новости крыма