https://crimea.ria.ru/20231126/iz-za-uragana-27-noyabrya-v-krymu-obyavlen-vykhodnym-dnem---aksenov-1133077059.html
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов
В Крыму понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T21:01
2023-11-26T21:01
2023-11-26T21:14
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
общество
крым
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новости крыма
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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды. Об этом сообщил глава республики Сергей АксеновТакже в Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.Родителям Черноморского и Ялты главы соответствующих муниципалитетов рекомендуют не отправлять детей в детсады и школы. Об этом написали главы муниципалитетов в своих социальных сетях."Образовательный процесс, запланированный на 27.11.2023 года, переносится на другой день(суббота) с обязательной отработкой учебной программы, с целью выполнения учебного плана 2023/2024 учебного года. Детские дошкольные учреждения 27 ноября не будут функционировать в связи с тяжёлыми погодными условиями", - в своем Telegram- канале сообщила глава администрации поселка Черноморское Наталья Писарева.В свою очередь аналогичную информацию разместила и мэр Ялты Янина Павленко:"Совместно с Департаментом образования приняли решение рекомендовать родителям ялтинских школьников, а также малышей, которые посещают детские сады, завтра, 27 ноября, оставить детей дома. Однако учебный процесс будет организован в обычном режиме. Если родителям не с кем оставлять детей - школы и детсады открыты".Павленко напомнила, что особая активность непогоды прогнозируется с 21.00 до 6.00 понедельника.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, общество, крым, новости, новости крыма
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов
Аксенов: из-за урагана понедельник в Крыму объявляется выходным днем
21:01 26.11.2023 (обновлено: 21:14 26.11.2023)
СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму понедельник 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в Севастополе из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра в Севастополе объявлен нерабочий день для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта. Исключение – работники медицинских учреждений и оперативных служб", - проинформировал он в своем ТГ-канале.
Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников.
Родителям Черноморского и Ялты главы соответствующих муниципалитетов рекомендуют не отправлять детей в детсады и школы. Об этом написали главы муниципалитетов в своих социальных сетях.
"Образовательный процесс, запланированный на 27.11.2023 года, переносится на другой день(суббота) с обязательной отработкой учебной программы, с целью выполнения учебного плана 2023/2024 учебного года. Детские дошкольные учреждения 27 ноября не будут функционировать в связи с тяжёлыми погодными условиями", - в своем Telegram- канале сообщила глава администрации поселка Черноморское Наталья Писарева.
В свою очередь аналогичную информацию разместила и мэр Ялты Янина Павленко:
"Совместно с Департаментом образования приняли решение рекомендовать родителям ялтинских школьников, а также малышей, которые посещают детские сады, завтра, 27 ноября, оставить детей дома. Однако учебный процесс будет организован в обычном режиме. Если родителям не с кем оставлять детей - школы и детсады открыты".
Павленко напомнила, что особая активность непогоды прогнозируется с 21.00 до 6.00 понедельника.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова
, а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В связи с усиливающимся ураганным ветром власти Севастополя гостей и жителей города оставаться в безопасных местах
, по возможности не выходить из домов и не выезжать на личном транспорте.
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