https://crimea.ria.ru/20241125/v-krymu-poyavitsya-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-podsolnechnogo-masla-1142105692.html

В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла

В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла

В Крыму наладят производство 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Открытие крупного маслоперерабатывающего завода анонсировал глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T11:10

2024-11-25T11:10

2024-11-25T11:10

производство в крыму

промышленность в крыму

новости крыма

сергей аксенов

растительное масло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142105575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c6647bfe82409ac29c5fc2fce26cee5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наладят производство 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Открытие крупного маслоперерабатывающего завода анонсировал глава республики Сергей Аксенов.Первую очередь, по словам главы республики, запустили в феврале прошлого года. В октябре заработала линия по изготовлению топливных пеллет. Дополнительно вложено более 60 миллионов рублей инвестиций и создано 50 рабочих мест. Предприятие планирует реализовывать продукцию в Крыму и в исторических регионах России.В этом году в Крыму уборке подлежит больше 57 тысяч гектаров подсолнечника, по сравнению с прошлым годом эта площадь увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году просто отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожаяВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

производство в крыму, промышленность в крыму, новости крыма, сергей аксенов, растительное масло