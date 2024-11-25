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В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла
В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла
В Крыму наладят производство 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Открытие крупного маслоперерабатывающего завода анонсировал глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:10
2024-11-25T11:10
2024-11-25T11:10
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наладят производство 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Открытие крупного маслоперерабатывающего завода анонсировал глава республики Сергей Аксенов.Первую очередь, по словам главы республики, запустили в феврале прошлого года. В октябре заработала линия по изготовлению топливных пеллет. Дополнительно вложено более 60 миллионов рублей инвестиций и создано 50 рабочих мест. Предприятие планирует реализовывать продукцию в Крыму и в исторических регионах России.В этом году в Крыму уборке подлежит больше 57 тысяч гектаров подсолнечника, по сравнению с прошлым годом эта площадь увеличилась примерно на 3,5 тысяч гектаров. И хотя урожайность снизилась, зато качественные характеристики семечек в этом году просто отличные, сообщал ранее замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожаяВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
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производство в крыму, промышленность в крыму, новости крыма, сергей аксенов, растительное масло
В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла
Аксенов: в Крыму начнет работать крупный маслоперерабатывающий завод