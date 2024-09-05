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Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр

Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр

В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T17:05

2024-09-05T17:05

2024-09-05T17:05

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента. Об этом рассказал журналистам министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян, отметив, что предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр – полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.– Вы раньше когда-нибудь были на цементном заводе? – спрашивает Анушаван Араратович.– Нет.– А я каждые два месяца сюда приезжаю. Так вот раньше здесь пыль стояла, все дымило. А теперь, когда поставили новый электрофильтр, все чисто. Поверьте мне! Вредное воздействие на окружающую среду существенно снизилось, а это очень важно для такого туристического района как Бахчисарайский.Завод заботится о природеНа заводе работает два электрофильтра – один еще советских времен, второй – новый, тоже отечественного производства."Если в старом электрофильтре у нас была предусмотрена трехпольная система, то есть работало три электрических поля, что в новом электрофильтре – пять электрических полей большего размера и большей энергоэффективности", – объясняет корреспонденту РИА Новости Крым директор предприятия Алексей Дранный.По его словам, новый электрофильтр позволяет значительно улучшить экологические показатели, он улавливает до 99,9% неорганической пыли и снижает уровень загрязнения воздуха как на территории завода и возле объекта, так и в целом по городу.Новый электрофильтр построили у вращающихся печей обжига клинкера (сырье для производства цемента – ред.). При обжиге сырья в печи, где температура достигает больше тысячи градусов по Цельсию, в воздух выбрасывается пыль (перед этим попав в дымосос). Но в случае с новым фильтром пыль налипает на электроды, а потом при помощи специальных молотков ее сбивают вниз, чтобы снова использовать на производстве. Так, значительно упрощая процесс, объясняют корреспонденту РИА Новости Крым заводчане.Таким образом, установка нового электрофильтра не только благоприятно сказывается на экологической ситуации в регионе, но и положительно отражается на эффективности предприятия, на его экономике, потому что улавливаемая пыль – это, опять же, сырье. Его отправляют обратно для дальнейшей переработки, подчеркнул специалист.Оборудование и металлоконструкции нового электрофильтра монтировали сами сотрудники предприятия. На реализацию проекта потрачено свыше 200 миллионов рублей – все это средства завода.Градообразующее предприятиеВ Бахчисарайском районе находится месторождение глинистого и известнякового мергеля и суглинка – основного сырья для производства портландцемента, что делает местный цементный завод, единственный в Крыму, предприятием с полным производственным циклом. Более того, предприятие является градообразующим, здесь трудятся 600 человек. Завод работает круглосуточно и "отдыхает" только 21 день в году, в декабре, на "ремонтную кампанию", рассказывает Дранный.– Алексей Валерьевич, как вы оцениваете качество крымского клинкера?– Если сравнивать клинкер, который мы брали ради производственных экспериментов в Турции и Иране, то наш клинкер – лучше, он более эффективный, показывает более высокие прочностные показатели и позволяет гибко подходить к производству цемента различных марок – нормально твердеющих и быстро твердеющих. Сейчас завод работает на своих предельных мощностях по выпуску клинкера.Завод бьет рекордыВ августе Бахчисарайский цементный завод побил рекорд и произвел 57 тысяч тонн цемента, рассказывает журналистам министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, он уточняет, что в другие месяц этот показатель не превышал 30-40 тысяч тонн. И добавляет, что нужно держать рекордный темп, поскольку сегодня строительная отрасль показывает доминирующий рост в экономике, и промышленность должна трудиться над производством строительных материалов.Министр отмечает, что рентабельность Бахчисарайского цементного завода вышла на новый уровень также благодаря тому, что предприятие является участником нацпроекта "Производительность труда". Сейчас на заводе цемент производят по технологии "мокрой" линии, но в планах – строительство "сухой" линии. Уже ведутся переговоры с Фондом развития промышленности РФ и с Министерством промышленности Российской Федерации.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Симферополе работает единственное в Крыму высокотехнологичное предприятие по производству автоклавного газобетона. В год объемы производства достигают 270 тысяч "кубов".Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаСобственное производство: газовые и водные трубы делают в КрымуКакие специалисты остро нужны заводам в Крыму

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