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"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона - РИА Новости Крым, 15.08.2024
"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
Производство газобетонных плит можно сравнить с выпечкой хлеба. Из природного гипса, кварцевого песка и специальных добавок замешивается "тесто", которое... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T17:16
2024-08-15T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Производство газобетонных плит можно сравнить с выпечкой хлеба. Из природного гипса, кварцевого песка и специальных добавок замешивается "тесто", которое сначала "отдыхает и поднимается" в теплом помещении, а затем выпекается при определенной температуре. Готовую "буханку" нарезают на кусочки нужного размера, предварительно срезав "горбушку", и отправляют потребителям.В Симферополе работает единственное в Крыму высокотехнологичное предприятие по производству автоклавного газобетона. Работа здесь не останавливается ни на минуту. В год объемы производства достигают 270 тысяч "кубов". И этого региону не хватает, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым гендиректор завода Константин Митрофанов, показывая завод, где все гудит и клокочет.Безотходное производство замкнутого циклаВ специальном бункере мелящие шары перемалывают природный гипс и кварцевый песок, чтобы получился шлам необходимой плотности. Под потолком - трубопроводы, по которым он поступает в смесительные отделения, где смешивается с цементом, известью и алюминиевой пастой (она нужна для легкости и пористости). Затем массив "зреет", увеличивается в объеме, чтобы "тесто" не прилипало к форме, его даже смазывают специальным маслом."Мы используем местное сырье на 90 процентов. Песок местный, ленинского месторождения, цемент - бахчисарайский, известь берем в Гвардейском. С материка завозится только алюминиевая паста и пленка для упаковки", - продолжает руководитель.Современные автоматизированные линии производства завода позволяют гарантировать выпуск качественного газобетона автоклавного твердения в любом размере, кратном 5 мм в объемах.На предприятии трудится порядка 90 человек. Но в цеху не многолюдно, за смену оборудование обслуживает 12 специалистов. Газобетона в Крыму станет большеПри этом, по информации министра промышленной политики Республики Крым Анушавана Агаджаняна, на полуострове в скором времени планируется запустить еще два проекта по производству газобетона и газобетонных блоков. Крымские инвесторы рассматривают возможность строительства газобетонных заводов, поскольку региону необходимо наращивать производство этого современного материала в связи с активизацией строительства во всех отраслях, рассказал он журналистам. И уточнил, что одно из производств планируется открыть на базе феодосийского индустриального парка, который сегодня строится.По его словам, в Крыму наблюдается дефицит газобетона, который пользуется большим спросом, по поставкам существует очередь до трех месяцев.Профильное министерство будет оказывать содействие промышленным предприятиям по модернизации, созданию новых современных производств для обеспечения строительной отрасли качественными строительными материалами, заверил министр."Если еще два инвестиционных проекта будут реализованы, то мы полностью обеспечим и Республику Крым, и наши исторические территории газобетоном", - резюмировал он.Ранее сообщалось, что крымский газобетонный завод был создан, оборудован и запущен в течение 2015 года. Предприятие является участником свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКакие специалисты остро нужны заводам в КрымуВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
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крым, симферополь, промышленность в крыму, производство в крыму, производство, новости крыма, минпром крыма, анушаван агаджанян, сэз, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона

В Крыму наращивают производство газобетона из-за активного строительства

17:16 15.08.2024 (обновлено: 17:27 15.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Производство газобетонных плит можно сравнить с выпечкой хлеба. Из природного гипса, кварцевого песка и специальных добавок замешивается "тесто", которое сначала "отдыхает и поднимается" в теплом помещении, а затем выпекается при определенной температуре. Готовую "буханку" нарезают на кусочки нужного размера, предварительно срезав "горбушку", и отправляют потребителям.
В Симферополе работает единственное в Крыму высокотехнологичное предприятие по производству автоклавного газобетона. Работа здесь не останавливается ни на минуту. В год объемы производства достигают 270 тысяч "кубов". И этого региону не хватает, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым гендиректор завода Константин Митрофанов, показывая завод, где все гудит и клокочет.
© РИА Новости КрымЗавод по производству газобетона
Завод по производству газобетона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым
Завод по производству газобетона

Безотходное производство замкнутого цикла

"Мы делаем порядка 900 кубов газобетона в сутки. Обеспечиваем потребности Крыма в строительном материале, но все же в недостаточном объеме. Газобетон - инновационный материал для формирования наружных стен и внутренних перегородок, он очень востребован сегодня в строительстве", - говорит он.
В специальном бункере мелящие шары перемалывают природный гипс и кварцевый песок, чтобы получился шлам необходимой плотности. Под потолком - трубопроводы, по которым он поступает в смесительные отделения, где смешивается с цементом, известью и алюминиевой пастой (она нужна для легкости и пористости). Затем массив "зреет", увеличивается в объеме, чтобы "тесто" не прилипало к форме, его даже смазывают специальным маслом.
"Мы используем местное сырье на 90 процентов. Песок местный, ленинского месторождения, цемент - бахчисарайский, известь берем в Гвардейском. С материка завозится только алюминиевая паста и пленка для упаковки", - продолжает руководитель.
Современные автоматизированные линии производства завода позволяют гарантировать выпуск качественного газобетона автоклавного твердения в любом размере, кратном 5 мм в объемах.
На предприятии трудится порядка 90 человек. Но в цеху не многолюдно, за смену оборудование обслуживает 12 специалистов.
"В скором времени планируем расширяться и открыть еще один цех. В Крыму наблюдается дефицит материала, поскольку стройка развивается быстрее, чем завод расширяет свои мощности. Но уже есть разрешение на строительство завода мощностью до 1500 "кубов", - делится планами гендиректор. И уточняет, что "сейчас инвесторы думают, определяются с объемом инвестиций".
© РИА Новости КрымЗавод по производству газобетона
Завод по производству газобетона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым
Завод по производству газобетона

Газобетона в Крыму станет больше

При этом, по информации министра промышленной политики Республики Крым Анушавана Агаджаняна, на полуострове в скором времени планируется запустить еще два проекта по производству газобетона и газобетонных блоков.
Крымские инвесторы рассматривают возможность строительства газобетонных заводов, поскольку региону необходимо наращивать производство этого современного материала в связи с активизацией строительства во всех отраслях, рассказал он журналистам. И уточнил, что одно из производств планируется открыть на базе феодосийского индустриального парка, который сегодня строится.

"На сегодняшний день строительная отрасль Республики Крым показывает доминирующий рост. В прошлом году ввели в эксплуатацию 1 млн 200 тысяч квадратных метров жилья. И нам необходимо создавать промышленную инфраструктуру", - прокомментировал он.

По его словам, в Крыму наблюдается дефицит газобетона, который пользуется большим спросом, по поставкам существует очередь до трех месяцев.
Профильное министерство будет оказывать содействие промышленным предприятиям по модернизации, созданию новых современных производств для обеспечения строительной отрасли качественными строительными материалами, заверил министр.
"Если еще два инвестиционных проекта будут реализованы, то мы полностью обеспечим и Республику Крым, и наши исторические территории газобетоном", - резюмировал он.
© РИА Новости КрымЗавод по производству газобетона
Завод по производству газобетона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым
Завод по производству газобетона
Ранее сообщалось, что крымский газобетонный завод был создан, оборудован и запущен в течение 2015 года. Предприятие является участником свободной экономической зоны.
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