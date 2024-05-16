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Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
Уникальное для региона предприятие работает на севере Крыма. Завод делает трубы из полиэтилена высокой плотности и обеспечивает необходимым коммунальные... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T19:41
2024-05-16T19:41
2024-05-16T19:41
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КРАСНОПЕРЕКОПСК, 16 мая — РИА Новости Крым. Уникальное для региона предприятие работает на севере Крыма. Завод делает трубы из полиэтилена высокой плотности и обеспечивает необходимым коммунальные предприятия газового и водного профиля. Это единственное предприятие на полуострове, производящее трубы из высокоплотного полиэтилена диаметром 500 мм. Как рассказывает директор завода Дмитрий Шумейко, половина труб, которые укладывают коммунальщики по муниципальным программам — их производства.Трубы также идут на продажу в Краснодарский край и небольшие объемы — на новые территории России. Сырье для отливаемых труб берут на материке, работают круглосуточно, и в основном — под заказ. Государство помогает заводу с первых месяцев нового российского Крыма. Сначала завод получил субсидию и поставил оборудование по вторичной переработке пластика.Из вторичного переработанного пластика завод делает также очень важные для Крыма трубы — магистрали орошения для фермеров. Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян, рассказывая о предприятии, замечает, что его продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики полиэтиленовых изделий, у завода есть собственная сертифицированная лаборатория качества продукции и ее сертификации:Предприятие планирует и дальше развивать производство и также воспользоваться для этого поддержкой государства: Крыму необходимо собственное производство труб диаметром до 630 мм, а предприятию — дальнейшая модернизация. Дмитрий Шумейко рассказывает, что хочет взять еще один кредит на реконструкцию цехов и оборудования. Анушаван Агаджанян в свою очередь напомнил, что в Крыму существует и активно работает Фонд развития промышленности, а также действует режим свободной экономической зоны, предоставляющие особые льготные условия для промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTРекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукцииКрым станет южными воротами России для сотрудничества с Африкой – Мурадов
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РИА Новости Крым
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крым, анушаван агаджанян, новости, производство в крыму, новости крыма, минпромполитики крыма, красноперекопский район, красноперекопск
Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
Завод на севере Крыма обеспечивает полуостров трубами для орошения и газоснабжения
КРАСНОПЕРЕКОПСК, 16 мая — РИА Новости Крым. Уникальное для региона предприятие работает на севере Крыма. Завод делает трубы из полиэтилена высокой плотности и обеспечивает необходимым коммунальные предприятия газового и водного профиля. Это единственное предприятие на полуострове, производящее трубы из высокоплотного полиэтилена диаметром 500 мм.
Как рассказывает директор завода Дмитрий Шумейко, половина труб, которые укладывают коммунальщики по муниципальным программам — их производства.
"Завод функционирует с 2010 года, в 2014 прошел перерегистрацию на российский лад. Объемы производства пока небольшие, до 2 000 тонн труб в год", - говорит он.
Трубы также идут на продажу в Краснодарский край и небольшие объемы — на новые территории России. Сырье для отливаемых труб берут на материке, работают круглосуточно, и в основном — под заказ.
Государство помогает заводу с первых месяцев нового российского Крыма. Сначала завод получил субсидию и поставил оборудование по вторичной переработке пластика.
"В 2022 году снова сделали модернизацию благодаря Фонду предпринимательства. Взяли кредит с минимальным процентом, модернизировали и поставили линию в два раза мощнее. Она работает второй год", - говорит директор.
Из вторичного переработанного пластика завод делает также очень важные для Крыма трубы — магистрали орошения для фермеров. Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян, рассказывая о предприятии, замечает, что его продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики полиэтиленовых изделий, у завода есть собственная сертифицированная лаборатория качества продукции и ее сертификации:
"Полиэтиленовая труба сегодня пользуется большим спросом в сфере водо- и газоснабжения, она полностью конкурентноспособна с отечественным производством и с импортной продукцией".
Предприятие планирует и дальше развивать производство и также воспользоваться для этого поддержкой государства: Крыму необходимо собственное производство труб диаметром до 630 мм, а предприятию — дальнейшая модернизация. Дмитрий Шумейко рассказывает, что хочет взять еще один кредит на реконструкцию цехов и оборудования.
Анушаван Агаджанян в свою очередь напомнил, что в Крыму существует и активно работает Фонд развития промышленности, а также действует режим свободной экономической зоны, предоставляющие особые льготные условия для промышленности.
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