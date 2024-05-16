https://crimea.ria.ru/20240516/sobstvennoe-proizvodstvo-gazovye-i-vodnye-truby-delayut-v-krymu-1137343699.html

Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму

Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму

Уникальное для региона предприятие работает на севере Крыма. Завод делает трубы из полиэтилена высокой плотности и обеспечивает необходимым коммунальные... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T19:41

2024-05-16T19:41

2024-05-16T19:41

крым

анушаван агаджанян

новости

производство в крыму

новости крыма

минпромполитики крыма

красноперекопский район

красноперекопск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137343586_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_9215c0166e55c461a8d44c49ae7aa0fb.jpg

КРАСНОПЕРЕКОПСК, 16 мая — РИА Новости Крым. Уникальное для региона предприятие работает на севере Крыма. Завод делает трубы из полиэтилена высокой плотности и обеспечивает необходимым коммунальные предприятия газового и водного профиля. Это единственное предприятие на полуострове, производящее трубы из высокоплотного полиэтилена диаметром 500 мм. Как рассказывает директор завода Дмитрий Шумейко, половина труб, которые укладывают коммунальщики по муниципальным программам — их производства.Трубы также идут на продажу в Краснодарский край и небольшие объемы — на новые территории России. Сырье для отливаемых труб берут на материке, работают круглосуточно, и в основном — под заказ. Государство помогает заводу с первых месяцев нового российского Крыма. Сначала завод получил субсидию и поставил оборудование по вторичной переработке пластика.Из вторичного переработанного пластика завод делает также очень важные для Крыма трубы — магистрали орошения для фермеров. Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян, рассказывая о предприятии, замечает, что его продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики полиэтиленовых изделий, у завода есть собственная сертифицированная лаборатория качества продукции и ее сертификации:Предприятие планирует и дальше развивать производство и также воспользоваться для этого поддержкой государства: Крыму необходимо собственное производство труб диаметром до 630 мм, а предприятию — дальнейшая модернизация. Дмитрий Шумейко рассказывает, что хочет взять еще один кредит на реконструкцию цехов и оборудования. Анушаван Агаджанян в свою очередь напомнил, что в Крыму существует и активно работает Фонд развития промышленности, а также действует режим свободной экономической зоны, предоставляющие особые льготные условия для промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFTРекордные показатели: Путин о российском экспорте агропродукцииКрым станет южными воротами России для сотрудничества с Африкой – Мурадов

https://crimea.ria.ru/20240516/krym-eksportiruet-tovary-v-39-stran-mira---kiviko-1137341706.html

крым

красноперекопский район

красноперекопск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анушаван агаджанян, новости, производство в крыму, новости крыма, минпромполитики крыма, красноперекопский район, красноперекопск