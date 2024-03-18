https://crimea.ria.ru/20240318/v-krymu-prorabatyvayut-alternativu-swift-1135791494.html

В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT

В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT - РИА Новости Крым, 18.03.2024

В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT

В Крыму ведется работа по внедрению системы безналичного расчета между государствами, которая станет альтернативой SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T08:48

2024-03-18T08:48

2024-03-18T08:48

россия

крым

георгий мурадов

экономика

внешняя политика

внешняя торговля

деньги

экспорт

экспорт продукции из крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b390cb58ed8c5eb1f629db4ea64ad519.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по внедрению системы безналичного расчета между государствами, которая станет альтернативой SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.Как объяснил Мурадов, речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. В такой системе расчетов заинтересованы партнеры России в Африке и Латинской Америке.Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу.В апреле прошлого года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.После начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - НабиуллинаКак будет развиваться экономика России в ближайшие годыРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, георгий мурадов, экономика, внешняя политика, внешняя торговля, деньги, экспорт, экспорт продукции из крыма, новости крыма