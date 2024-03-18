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В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT
В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT
В Крыму ведется работа по внедрению системы безналичного расчета между государствами, которая станет альтернативой SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T08:48
2024-03-18T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по внедрению системы безналичного расчета между государствами, которая станет альтернативой SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.Как объяснил Мурадов, речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. В такой системе расчетов заинтересованы партнеры России в Африке и Латинской Америке.Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу.В апреле прошлого года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.После начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - НабиуллинаКак будет развиваться экономика России в ближайшие годыРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
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россия, крым, георгий мурадов, экономика, внешняя политика, внешняя торговля, деньги, экспорт, экспорт продукции из крыма, новости крыма
В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT

В Крыму прорабатывают введение альтернативной SWIFT системы расчетов – Мурадов

08:48 18.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по внедрению системы безналичного расчета между государствами, которая станет альтернативой SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - заявил он.
Как объяснил Мурадов, речь идет о системе взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателя могут регулировать баланс средств на взаимно открытых счетах. В такой системе расчетов заинтересованы партнеры России в Африке и Латинской Америке.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу.
В апреле прошлого года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.
После начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.
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