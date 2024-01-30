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Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина
Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина
Многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T09:49
2024-01-30T09:49
2024-01-30T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу, пояснила в интервью РИА Новости глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Еще несколько лет назад почти все банковские платежи в мире проходили через систему SWIFT. Однако в 2014 году, когда западные страны стали угрожать отключением от нее России, крупные государства начали создавать альтернативы. Так, в России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), а в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии, уточнила Эльвира Набиуллина.Еще более усложнились трансграничные расчеты в декабре после введения санкций со стороны США. Президент Джо Байден подписал указ, согласно которому могут пострадать иностранные банки, так или иначе поддерживающие российскую военно-промышленную базу. Все это еще более стимулирует страны к созданию своих банковских систем.В апреле 2023 года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России поднял ключевую ставку до 16 % Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиКак отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны
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эльвира набиуллина, центробанк рф, экономика, в мире, политика, новости
Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина
Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу, пояснила в интервью РИА Новости глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей", - заявила председатель Банка России.
Еще несколько лет назад почти все банковские платежи в мире проходили через систему SWIFT. Однако в 2014 году, когда западные страны стали угрожать отключением от нее России, крупные государства начали создавать альтернативы. Так, в России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), а в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии, уточнила Эльвира Набиуллина.
Еще более усложнились трансграничные расчеты в декабре после введения санкций со стороны США. Президент Джо Байден подписал указ, согласно которому могут пострадать иностранные банки, так или иначе поддерживающие российскую военно-промышленную базу. Все это еще более стимулирует страны к созданию своих банковских систем.
"Да, есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей", отметила глава Центробанка.
В апреле 2023 года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились
уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.
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