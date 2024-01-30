https://crimea.ria.ru/20240130/sanktsii-ssha-uskorili-razvitie-alternativnykh-swift-sistem---nabiullina-1134551536.html

Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина

Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Санкции США ускорили развитие альтернативных SWIFT систем - Набиуллина

Многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T09:49

2024-01-30T09:49

2024-01-30T09:49

эльвира набиуллина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Многие страны мира активно ищут возможности для создания платежных систем, аналогичных SWIFT. Привычная организация международных платежей становится рискованной, поэтому государства хотят иметь альтернативу, пояснила в интервью РИА Новости глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Еще несколько лет назад почти все банковские платежи в мире проходили через систему SWIFT. Однако в 2014 году, когда западные страны стали угрожать отключением от нее России, крупные государства начали создавать альтернативы. Так, в России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), а в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии, уточнила Эльвира Набиуллина.Еще более усложнились трансграничные расчеты в декабре после введения санкций со стороны США. Президент Джо Байден подписал указ, согласно которому могут пострадать иностранные банки, так или иначе поддерживающие российскую военно-промышленную базу. Все это еще более стимулирует страны к созданию своих банковских систем.В апреле 2023 года Набиуллина отметила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала аналогом SWIFT, подключились уже 52 иностранные организации из 12 стран. К тому моменту пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из этих стран.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от системы SWIFT семь крупных российских банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России поднял ключевую ставку до 16 % Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиКак отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центробанк рф, экономика, в мире, политика, новости