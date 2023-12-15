Банк России поднял ключевую ставку до 16 %
Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов
13:33 15.12.2023 (обновлено: 13:41 15.12.2023)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 18 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 декабря 2023 года на 100 б.п., до 16% годовых. Данное решение принято в целях сдерживания инфляционных рисков", – сказано в сообщении.
Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.
В ходе совместного заседания комитетов Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.
В свою очередь экономический аналитик Сергей Землячев выразил мнение, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключил и ее повышения на 100-200 б.п.
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