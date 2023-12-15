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Банк России поднял ключевую ставку до 16 %

Банк России поднял ключевую ставку до 16 % - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Банк России поднял ключевую ставку до 16 %

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 18 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T13:33

2023-12-15T13:33

2023-12-15T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 18 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.В ходе совместного заседания комитетов Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.В свою очередь экономический аналитик Сергей Землячев выразил мнение, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключил и ее повышения на 100-200 б.п.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%

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ключевая ставка, банк россии, экономика, инфляция, новости, финансы, россия