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Банк России принял решение повысить ключевую ставку
Банк России принял решение повысить ключевую ставку - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Банк России принял решение повысить ключевую ставку
Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:27
2023-07-21T14:27
2023-07-21T14:27
новости
банк россии
ключевая ставка
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Подчеркивается, что принятое решение направлено на ограничение роста инфляции и ее возвращения к 4 процентам в 2024 году, так как текущие темпы прироста цен превышают целевой показатель и продолжают расти.Подчеркивается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, "процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".Ранее специалисты Банка России объяснили резкое ослабление курса рубля к доллару и евро сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта.В свою очередь финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что повышение Центробанком ставки для уменьшения растущей инфляции только усугубит ситуацию. По его мнению, России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны.Кроме того, эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков отметил, что при увеличении ставки рефинансирования на 0,5 или 1 п.п., поднятие ипотечной ставки не потребуется ни для рынка новостроек, ни для вторичной недвижимости. Эксперт объяснил это особенностями субсидирования государственных ипотечных программ и снижения стоимости жилья на вторичном рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России – экспертЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ – мнениеСто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт
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новости, банк россии, ключевая ставка, инфляция
Банк России принял решение повысить ключевую ставку
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 процентов годовых
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что принятое решение направлено на ограничение роста инфляции и ее возвращения к 4 процентам в 2024 году, так как текущие темпы прироста цен превышают целевой показатель и продолжают расти.
"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, – уточнили в Банке России. – Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски".
Подчеркивается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, "процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".
"Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4 процентов в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5 процентов в этом году и вернется к 4 процентам в следующем", – резюмировали в Центробанке.
Ранее специалисты Банка России объяснили
резкое ослабление курса рубля к доллару и евро сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта.
В свою очередь финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил
, что повышение Центробанком ставки для уменьшения растущей инфляции только усугубит ситуацию. По его мнению, России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны.
Кроме того, эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков отметил, что при увеличении ставки рефинансирования на 0,5 или 1 п.п., поднятие ипотечной ставки не потребуется
ни для рынка новостроек, ни для вторичной недвижимости. Эксперт объяснил это особенностями субсидирования государственных ипотечных программ и снижения стоимости жилья на вторичном рынке.
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