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Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт
Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт
Сейчас евро и доллар находятся на очень высоких позициях, но смысла срочно продавать валюту нет, поскольку дальнейшее значительное снижение или повышение курсов РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T08:02
2023-07-07T08:02
эксклюзивы риа новости крым
курс рубля
курс валют
деньги
доллар
евро
центробанк рф
игорь диденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Сейчас евро и доллар находятся на очень высоких позициях, но смысла срочно продавать валюту нет, поскольку дальнейшее значительное снижение или повышение курсов маловероятно. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.6 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар также подорожал на 1,39 рубля — до 92,39.Продавать или ждать"По общему мнению ситуация связана с тем, что импорт в основном восстановился, а экспорт пока не дотягивает до целевых значений. Это сказывается на курсах рубля. В данном случае видим ситуацию "евро-рубль" и "доллар-рубль", - поясняет Диденко причины валютного скачка.По его словам, рубль - волатильная валюта, колебания для нее естественны. Эксперт напоминает позицию Центробанка РФ, по которой любой курс доллара для России в целом приемлем. Вместе с тем для населения и правительства существуют определенные психологические ориентиры.Что будет дальшеПри этом, по словам экономиста, доллар и евро могут еще пойти в рост, но вряд ли существенно, особенно в преддверии грядущих выборов."В конечном счете все будет зависеть от нашего торгового баланса. Если импорт будет и дальше расти, а экспорт снижаться - это будет существенный удар по рублю. Но, учитывая текущие цены не нефть, скорее всего, мы увидим незначительное снижение курса доллара и евро к рублю", - прогнозирует Диденко.Что касается ажиотажного спроса на валюту, который мог бы значительно изменить ситуацию на рынке, по мнению эксперта, это маловероятно.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитойПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
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курс рубля, курс валют, деньги, доллар, евро, центробанк рф, игорь диденко
Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт

Ситуация с курсом валют: экономист Диденко дал советы

08:02 07.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Сейчас евро и доллар находятся на очень высоких позициях, но смысла срочно продавать валюту нет, поскольку дальнейшее значительное снижение или повышение курсов маловероятно. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
6 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар также подорожал на 1,39 рубля — до 92,39.

Продавать или ждать

"По общему мнению ситуация связана с тем, что импорт в основном восстановился, а экспорт пока не дотягивает до целевых значений. Это сказывается на курсах рубля. В данном случае видим ситуацию "евро-рубль" и "доллар-рубль", - поясняет Диденко причины валютного скачка.
По его словам, рубль - волатильная валюта, колебания для нее естественны. Эксперт напоминает позицию Центробанка РФ, по которой любой курс доллара для России в целом приемлем. Вместе с тем для населения и правительства существуют определенные психологические ориентиры.

"То, что евро стоит больше 100 рублей, а доллар более 90 - это определенная существенная психологическая планка. И если говорить о том, стоит ли сейчас покупать или продавать доллар или евро, то я бы рекомендовал хранить статус-кво: держать ту валюту, которая у вас есть. Если же вам очень хочется заработать - продавайте, потому что сейчас евро и доллар на очень высоких значениях", - советует эксперт.

Что будет дальше

При этом, по словам экономиста, доллар и евро могут еще пойти в рост, но вряд ли существенно, особенно в преддверии грядущих выборов.
"В конечном счете все будет зависеть от нашего торгового баланса. Если импорт будет и дальше расти, а экспорт снижаться - это будет существенный удар по рублю. Но, учитывая текущие цены не нефть, скорее всего, мы увидим незначительное снижение курса доллара и евро к рублю", - прогнозирует Диденко.
Что касается ажиотажного спроса на валюту, который мог бы значительно изменить ситуацию на рынке, по мнению эксперта, это маловероятно.

"Любая массовая паника приводит к колебаниям курса. Но вряд ли они будут значительными. Россияне привыкли, что валюта - это некий спасательный круг, НЗ на черный день. Распространено мнение, что чем выше растет доллар, тем больше желание его прикупить", - подытожил Игорь Диденко.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымКурс рубляКурс валютДеньгиДолларЕвроЦентробанк РФИгорь Диденко
 
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