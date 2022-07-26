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Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен
Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен
Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, -... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T14:08
2022-07-26T14:08
экономика
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, - мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился член Международного союза экономистов Игорь Диденко.Возобновление к концу года печати десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года накануне анонсировал зампред ЦБ Сергей Белов. По его словам, решение заменить такие банкноты монетами было принято регулятором из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет оказалась затратной.ЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой &gt;&gt;По мнению Диденко, официальная версия "звучит правдоподобно"."Я могу лишь присоединиться к официальной точке зрения, которая гласит, что бумажные деньги гораздо дешевле в обороте, а металлические сейчас могут быть не рентабельны - их дорого выпускать", - говорит эксперт.При этом, отмечает он, представить директивное понижение цен на все группы товаров в условиях рыночной экономики почти невозможно.В этой связи он рекомендует не ждать, что "десятирублевки" в скором времени станут "большими деньгами".
https://crimea.ria.ru/20220722/bank-rossii-snova-snizil-klyuchevuyu-stavku-1123928849.html
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60
экономика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен

Эксперт объяснил, зачем понадобилось возвращать бумажные "десятки" и "пятерки"

14:08 26.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПермская печатная фабрика АО "Гознак"
Пермская печатная фабрика АО Гознак - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, - мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
Возобновление к концу года печати десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года накануне анонсировал зампред ЦБ Сергей Белов. По его словам, решение заменить такие банкноты монетами было принято регулятором из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет оказалась затратной.
ЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой >>
По мнению Диденко, официальная версия "звучит правдоподобно".
"Я могу лишь присоединиться к официальной точке зрения, которая гласит, что бумажные деньги гораздо дешевле в обороте, а металлические сейчас могут быть не рентабельны - их дорого выпускать", - говорит эксперт.
При этом, отмечает он, представить директивное понижение цен на все группы товаров в условиях рыночной экономики почти невозможно.
"Есть точка зрения о том, что это может как-то в будущем каким-то шагом к деноминации. Но это только домыслы. Чтобы провести деноминацию, не нужно выпускать пяти- и десятирублевые банкноты. Для этого нужно политическое решение. Такие решения принимают на самом верху и для этого нужны экономические обоснования. Сейчас, особенно учитывая текущие курсы рубля к евро и доллару, каких-то дополнительных экономических обоснований для этого нет", - уверен экономист.
В этой связи он рекомендует не ждать, что "десятирублевки" в скором времени станут "большими деньгами".
Флаг на здании Центрального банка РФ. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:44
Банк России снова снизил ключевую ставку
 
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