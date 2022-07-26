Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен
Эксперт объяснил, зачем понадобилось возвращать бумажные "десятки" и "пятерки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, - мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
Возобновление к концу года печати десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года накануне анонсировал зампред ЦБ Сергей Белов. По его словам, решение заменить такие банкноты монетами было принято регулятором из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет оказалась затратной.
По мнению Диденко, официальная версия "звучит правдоподобно".
"Я могу лишь присоединиться к официальной точке зрения, которая гласит, что бумажные деньги гораздо дешевле в обороте, а металлические сейчас могут быть не рентабельны - их дорого выпускать", - говорит эксперт.
При этом, отмечает он, представить директивное понижение цен на все группы товаров в условиях рыночной экономики почти невозможно.
"Есть точка зрения о том, что это может как-то в будущем каким-то шагом к деноминации. Но это только домыслы. Чтобы провести деноминацию, не нужно выпускать пяти- и десятирублевые банкноты. Для этого нужно политическое решение. Такие решения принимают на самом верху и для этого нужны экономические обоснования. Сейчас, особенно учитывая текущие курсы рубля к евро и доллару, каких-то дополнительных экономических обоснований для этого нет", - уверен экономист.
В этой связи он рекомендует не ждать, что "десятирублевки" в скором времени станут "большими деньгами".
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