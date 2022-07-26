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Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен

Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен

Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, -... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T14:08

2022-07-26T14:08

2022-07-26T14:08

экономика

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Банк России решил возобновить выпуск бумажных десяти- и пятирублевых банкнот. Для чего это нужно и можно ли в перспективе ожидать снижения общего уровня цен, - мнением на этот счет с РИА Новости Крым поделился член Международного союза экономистов Игорь Диденко.Возобновление к концу года печати десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года накануне анонсировал зампред ЦБ Сергей Белов. По его словам, решение заменить такие банкноты монетами было принято регулятором из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет оказалась затратной.ЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой >>По мнению Диденко, официальная версия "звучит правдоподобно"."Я могу лишь присоединиться к официальной точке зрения, которая гласит, что бумажные деньги гораздо дешевле в обороте, а металлические сейчас могут быть не рентабельны - их дорого выпускать", - говорит эксперт.При этом, отмечает он, представить директивное понижение цен на все группы товаров в условиях рыночной экономики почти невозможно.В этой связи он рекомендует не ждать, что "десятирублевки" в скором времени станут "большими деньгами".

https://crimea.ria.ru/20220722/bank-rossii-snova-snizil-klyuchevuyu-stavku-1123928849.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

экономика, мнения, российская федерация (россия, рф)