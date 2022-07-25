https://crimea.ria.ru/20220725/v-rossii-mogut-vernut-kupyury-nominalom-pyat-i-desyat-rubley-1123946691.html

В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей

В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей

Печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года Банк России может возобновить уже в конце этого года. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:42

2022-07-25T09:42

2022-07-25T09:42

российская федерация (россия, рф)

банк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года Банк России может возобновить уже в конце этого года. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова сообщают "Известия".Решение заменить такие банкноты монетами было принято из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет, признал он, оказалась затратной. Поэтому сейчас обсуждается возможность вернуть их в печать."Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко", — отметил Белов.Он рассказал, что современные технологи позволяют лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%. Кроме того, монеты плохо возвращаются в оборот, поскольку многие россияне предпочитают оставлять их в копилках. Однако речи о полной замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, подчеркнул Белов.Что касается модификации банкнот, то она запланирована только на 2025 год. Соответственно, в случае принятия положительного решения о печати денег, к концу года в оборот выйдут купюры образца 1997 года.

https://crimea.ria.ru/20220719/bank-rossii-vypustil-monety-s-izobrazheniem-krasnoknizhnykh-gribov-1123899468.html

https://crimea.ria.ru/20220630/tsb-predstavil-novuyu-storublevuyu-banknotu-s-usovershenstvovannoy-zaschitoy-1123705282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), банк россии, экономика