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В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей
В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей
Печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года Банк России может возобновить уже в конце этого года. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:42
2022-07-25T09:42
российская федерация (россия, рф)
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года Банк России может возобновить уже в конце этого года. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова сообщают "Известия".Решение заменить такие банкноты монетами было принято из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет, признал он, оказалась затратной. Поэтому сейчас обсуждается возможность вернуть их в печать."Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко", — отметил Белов.Он рассказал, что современные технологи позволяют лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%. Кроме того, монеты плохо возвращаются в оборот, поскольку многие россияне предпочитают оставлять их в копилках. Однако речи о полной замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, подчеркнул Белов.Что касается модификации банкнот, то она запланирована только на 2025 год. Соответственно, в случае принятия положительного решения о печати денег, к концу года в оборот выйдут купюры образца 1997 года.
https://crimea.ria.ru/20220719/bank-rossii-vypustil-monety-s-izobrazheniem-krasnoknizhnykh-gribov-1123899468.html
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российская федерация (россия, рф), банк россии, экономика
В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей

В Центробанке сообщили о планах возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

09:42 25.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года Банк России может возобновить уже в конце этого года. Об этом со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова сообщают "Известия".
Решение заменить такие банкноты монетами было принято из-за их быстрого износа. Однако чеканка металлических монет, признал он, оказалась затратной. Поэтому сейчас обсуждается возможность вернуть их в печать.
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"Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко", — отметил Белов.
Он рассказал, что современные технологи позволяют лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%. Кроме того, монеты плохо возвращаются в оборот, поскольку многие россияне предпочитают оставлять их в копилках. Однако речи о полной замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, подчеркнул Белов.
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Что касается модификации банкнот, то она запланирована только на 2025 год. Соответственно, в случае принятия положительного решения о печати денег, к концу года в оборот выйдут купюры образца 1997 года.
 
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