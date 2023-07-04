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Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
Доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T12:39
2023-07-04T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также отметил, что более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем осуществляются уже в рублях и юанях.Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов, а за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в этом году планируется завершить процедуру вступления в организацию Республики Беларусь.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая концепция внешней политики России: основные положенияПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуМИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным
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владимир путин (политик), шос, новости, россия, экономика, рубль
Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

Путин: доля российской валюты в экспортных операциях со странами ШОС превысила 40%

12:39 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах… Доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Президент также отметил, что более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем осуществляются уже в рублях и юанях.
Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов, а за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%.
ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в этом году планируется завершить процедуру вступления в организацию Республики Беларусь.
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