https://crimea.ria.ru/20230704/putin-dolya-rublya-v-raschetakh-rossii-so-stranami-shos-prevysila-40-1129798171.html

Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

Доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:39

2023-07-04T12:39

2023-07-04T12:39

владимир путин (политик)

шос

новости

россия

экономика

рубль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Доля рубля в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года превысила 40%, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также отметил, что более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем осуществляются уже в рублях и юанях.Он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов, а за январь-апрель нынешнего года прибавила еще 35%.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, в этом году планируется завершить процедуру вступления в организацию Республики Беларусь.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая концепция внешней политики России: основные положенияПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуМИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным

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владимир путин (политик), шос, новости, россия, экономика, рубль