https://crimea.ria.ru/20230331/novaya-kontseptsiya-vneshney-politiki-rossii-osnovnye-polozheniya-1127904327.html

Новая концепция внешней политики России: основные положения

Новая концепция внешней политики России: основные положения - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Новая концепция внешней политики России: основные положения

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности в пятницу представил основные положения новой концепции внешней политики... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T15:19

2023-03-31T15:19

2023-03-31T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности в пятницу представил основные положения новой концепции внешней политики России. Среди важных нововведений – условие применения силы в ответ на недружественные действия против страны.Симметричный и ассиметричный ответы на угрозыКак отметил Лавров, логика новой концепции отражает меняющиеся геополитические реалии и, по сути, революционные подвижки во внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции.В частности, констатируется беспрецедентный за последние десятилетия уровень международной напряженности, а также "экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию России", создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии названы США. Политика Америки и Запада в целом направлена на "всемерное ослабление России и охарактеризована как гибридная война нового типа", указал министр.Курс на многополярностьВ новой концепции также изложены видения принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Среди них полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития."Перераспределение потенциала развития в пользу новых центров роста ведет к формированию многополярного миропорядка, и это ключевая тенденция международных отношений на современном этапе. Содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики. Сделано ударение на необходимости обеспечить законность международных отношений. Провозглашается, что прогрессивное развитие международного права должно учитывать реалии сегодняшнего мира", - уточнил глава МИД.Обозначено, что Россия готова в дальнейшем соблюдать принцип неделимости безопасности, но в отношении только тех государств и объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе.Работа российской стороны фокусируется на повышении эффективности этой организации и подтверждении фундаментальных целей и принципов ее устава, которые Запад "пытается подрывать в своих практических действиях".Отношения с Западом и союзникамиПо словам Лаврова, положения концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств "будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться".Решать, "насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами", добавил он.Концепция также содержит положения по защите российских традиционных духовно-нравственных ценностей, выстраивания сотрудничества с опорой на единый духовно-нравственный ориентир, общий для всех мировых религий. Подчеркивается абсолютное неприятие неоколониальных практик и чьего бы то ни было гегемонизма.В документе содержатся положения об оказании поддержки соотечественникам, противодействие русофобии, укрепление позиций русского языка в мире, борьба за историческую правду, защита культуры, деполитизация спорта, налаживание новых форм спортивного сотрудничества, уточнил Лавров.В региональном разрезе делается акцент на углубление евразийской интеграции с опорой на Союзное государство РФ и Белоруссии, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнерства, дальнейшее укрепление ШОС и БРИКС.Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент страны Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что в обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни.

https://crimea.ria.ru/20230215/lavrov-ozvuchil-detali-novoy-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-1126989739.html

https://crimea.ria.ru/20230314/zayavka-na-konfrontatsiyu-na-dolgie-gody--lavrov-o-prodvizhenii-nato-v-azii-1127526373.html

https://crimea.ria.ru/20230329/strategicheskiy-dogovor-mezhdu-rf-i-iranom-podpishut-v-blizhayshee-vremya-1127840490.html

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россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, новости, общество, безопасность