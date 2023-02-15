https://crimea.ria.ru/20230215/lavrov-ozvuchil-detali-novoy-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-1126989739.html

Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России

Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России

В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:53

2023-02-15T12:53

2023-02-15T12:58

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

россия

в мире

великобритания

сша

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.По словам Лаврова, Запад "одержим маниакальным стремлением возродить неоколониальное однополярное мироустройство и помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров"."Англосаксы и беспрекословно подчинившиеся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную внешнюю политику", - отметил глава внешнеполитического ведомства.В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Однако президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозыМюнхенская речь Путина: послание или пророчествоПутин назвал шесть приоритетных направлений для России

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великобритания

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2023

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, в мире, великобритания, сша, государственная дума рф