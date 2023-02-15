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Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России
Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России
В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:53
2023-02-15T12:58
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
россия
в мире
великобритания
сша
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.По словам Лаврова, Запад "одержим маниакальным стремлением возродить неоколониальное однополярное мироустройство и помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров"."Англосаксы и беспрекословно подчинившиеся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную внешнюю политику", - отметил глава внешнеполитического ведомства.В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Однако президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозыМюнхенская речь Путина: послание или пророчествоПутин назвал шесть приоритетных направлений для России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, в мире, великобритания, сша, государственная дума рф
Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России

Лавров: в новой концепции внешней политики РФ речь пойдет о прекращении монополии Запада

12:53 15.02.2023 (обновлено: 12:58 15.02.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"В нашей обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой универсальной основе баланса интересов, как того и требует Устав ООН, закрепивший принципы суверенного равенства всех государств", - сказал министр.
По словам Лаврова, Запад "одержим маниакальным стремлением возродить неоколониальное однополярное мироустройство и помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров".
"Англосаксы и беспрекословно подчинившиеся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную внешнюю политику", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Однако президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.
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