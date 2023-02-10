https://crimea.ria.ru/20230210/myunkhenskaya-rech-putina-poslanie-ili-prorochestvo-1126917236.html

Мюнхенская речь Путина: послание или пророчество

Мюнхенская речь Путина: послание или пророчество - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Мюнхенская речь Путина: послание или пророчество

Речь, произнесенная президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года, ознаменовала начало новой идеологической эпохи и конец РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T20:01

2023-02-10T20:01

2023-02-10T20:01

владимир путин (политик)

политика

мюнхенская речь путина

нато

в мире

россия

виталий иванов

николай межевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Речь, произнесенная президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года, ознаменовала начало новой идеологической эпохи и конец иллюзиям тех, кто видел Россию зависимой от Запада. При этом она стала не только посланием, но и своеобразным пророчеством. Такое мнение РИА Новости Крым высказали эксперты.Конец иллюзиям объявленПо мнению директора Института политики и государственного права, политолога Виталия Иванова, мюнхенскую речь Путина сегодня можно рассматривать как веху, "определившую некий разворот российской власти и ее идеологии". В то же время на тот момент послание не являлось предупреждением Западу, считает он."Я не думаю, что тут была идея кого-то о чем-то предупредить. В формате предупреждения высказывались в других аудиториях и более конкретно", – заметил он.Более того, это было послание, адресованное не только западной аудитории, но и российской. Поскольку имело цель обозначить позицию государства, с которой придется считаться.Речь о подходе более "суверенном, державном и, соответственно, антизападном", пояснил он, "потому что Россия не может предъявлять и отстаивать свой суверенитет иначе как в антизападном контексте".При этом "никто совершенно не представлял себе, до чего это может дойти", считает политолог.Шанс был упущенМасштабного конфликта с сопутствующим ему развалом Украины могло не быть, если бы коллективный Запад прислушался к мюнхенской речи Путина, считает профессор Санкт-Петербургского экономического университета Николай Межевич.Текст речи российского президента, по нынешним меркам, был "спокойный, миролюбивый, доброжелательный", но для 2007 года "достаточно резкий, хоть и абсолютно справедливый", отметил он. Это была первая попытка намекнуть, что Россия не намерена терпеть, но готова договариваться на приемлемых для нее условиях."Россия и после демонстрировала свою договороспособность, но Запад абсолютно не был готов предложить ей каких-либо вменяемых компромиссов. Если бы нам пошли навстречу, скажем, учли бы наши обеспокоенности по Прибалтике, по Украине, по Черному морю, по Балтийскому – все бы пошло иначе", – полагает он.По мнению Межевича, в ситуации "неустойчивого равновесия" шанс начать сотрудничать, а не продолжать конфронтацию, после мюнхенского послания Путина был, и очень большой.Он добавил, что речь Путина в 2007 году была по-своему пророческой. Ведь США и НАТО не остановились в своем стремлении на Восток, коллективный Запад стал еще более враждебным, но нежизнеспособный однополярный мир, о котором упоминал в своем послании президент, сегодня, во многом благодаря именно усилиям России, рушится.Мюнхенская речь ПутинаМюнхенская речь была произнесена президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.Выступление, посвященное видению места и роли России в современном мире с учетом разного рода угроз, российский лидер заявил, что страна продолжит проводить независимую внешнюю политику. Он также указал на невозможность построения однополярной модели мира и на нарушение Западом договоренностей с выдвижением передовых сил НАТО на восток.Путин обратил внимание на превращение ОБСЕ в "вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран", на навязывание Соединенными Штатами своих ценностей – от системы права до экономики, политики и гуманитарной сферы и на многое другое, что противоречит интересам России.

https://crimea.ria.ru/20230210/kogda-putin-oglasit-poslanie-federalnomu-sobraniyu-1126905332.html

https://crimea.ria.ru/20230202/rossiya-otvetit-na-ugrozy--putin-1126744665.html

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владимир путин (политик), политика, мюнхенская речь путина, нато, в мире, россия, виталий иванов, николай межевич