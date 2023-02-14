https://crimea.ria.ru/20230214/o-chem-mozhet-skazat-putin-v-poslanii-federalnomu-sobraniyu--prognozy-1126956333.html

О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы

О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы - РИА Новости Крым, 14.02.2023

О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы

21 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Оно станет 28-м в политической истории России. Председатель правления... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T07:32

2023-02-14T07:32

2023-02-14T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 21 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Оно станет 28-м в политической истории России. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин и сенатор РФ Сергей Цеков предположили, какие темы может поднять глава государства. Среди них — специальная военная операция, отношения с оппонентами и партнерами на международной арене, а также образ будущего мироустройства и место России в нем.Отправная точка новой РоссииПослания президента Федеральному собранию давно стали важной частью отечественной политической традиции, поскольку они задают контур важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, отмечает Костин.В разные года послания были посвящены самым разным темам, но послание 2023 года, по мнению политолога, станет "самым ожидаемым и системообразующим".По мнению председателя правления ФоРГО, главным лейтмотивом послания-2023 будет "специальная военная операция, Украина, бывшие друзья, будущие партнеры и видение того, как будет жить мир после".Сквозной темой послания главы государства, скорее всего, также станут вопросы суверенизации, прогнозирует аналитик. Их можно обозначить следующим тезисом: "Россия больше никогда не позволит себе зависеть от тех, кто может в любой момент предать, обмануть, отнять, напасть своими или чужими руками". Также, возможно, речь пойдет в целом о проблемах технологической, финансовой, ментально-нравственной самостоятельности.Кроме того, важнейшим блоком послания, считает Костин, будет попытка найти ответы на вопрос, который волнует всех без исключения россиян – какой образ будущего нас ждет, как будем жить."Все это делает послание 23-го года, на мой взгляд, уникальным. И адресовано оно будет и политическому классу, и широкой общественности, и каждому гражданину, и мировым элитам. Конечно, каждое послание запоминается конкретными политическими и управленческими решениями <…>. Это послание станет, пожалуй, отправной точкой построения новой России, которая может и должна опираться только на свои силы и на свой народ", - подытожил политолог.Основной посыл ЗападуСенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что в своем послании глава государства затронет темы отношений России со странами Запада, прежде всего, с США, позиции страны в международном сообществе, уважения суверенитета государств и недопустимости вмешательства в их дела других стран.По мнению Цекова, нынешнее послание президента РФ, как и предыдущие, также будет адресовано международному сообществ. Это будет призыв, прежде всего, к странам Запада во главе с США, остановиться, уважать суверенные права других государств и смириться с неизбежностью наступления эпохи многополярного мира."При этом, мы будем подчеркивать, что выстраиваем уважительно свои отношения со всеми государствами, мы оказывали и будем оказывать поддержку наиболее обездоленным странам мира. Это выражается не только в военной, но и экономической, социальной, гуманитарной поддержке. Думаю, призыв будет примерно таким: "согласитесь с формированием многополярного мира, вспомните о наших предложениях по гарантиям безопасности, прекратите расширять НАТО, тогда действительно мы придем к миру и согласию". Не исключаю, что вновь будет звучать предложение о возвращении НАТО к позициям 1997 года", - заключил сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – ПесковПутин провел оперативное совещание с Совбезом

https://crimea.ria.ru/20221222/putin-podvel-itogi-goda-osnovnye-tezisy-1126089640.html

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владимир путин (политик), политика, россия, мнения, сергей цеков, форго, константин костин