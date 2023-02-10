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Когда Путин огласит послание Федеральному собранию
Когда Путин огласит послание Федеральному собранию - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Когда Путин огласит послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T13:39
2023-02-10T13:39
2023-02-10T13:39
владимир путин (политик)
россия
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послание федеральному собранию
сво
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе", — заявил он.Как рассказал Песков, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На это мероприятие могут пригласить участников боевых действий."Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что выступит с обращением к Федеральному собранию в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подвел итоги года: основные тезисыОбъявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – ПесковПутин провел оперативное совещание с Совбезом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, политика, послание федеральному собранию, сво, экономика, общество, новости, дмитрий песков
Когда Путин огласит послание Федеральному собранию
Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе", — заявил он.
Как рассказал Песков, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На это мероприятие могут пригласить участников боевых действий.
"Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.
В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что выступит с обращением к Федеральному собранию в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.
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