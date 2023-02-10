https://crimea.ria.ru/20230210/kogda-putin-oglasit-poslanie-federalnomu-sobraniyu-1126905332.html

Когда Путин огласит послание Федеральному собранию

Когда Путин огласит послание Федеральному собранию - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Когда Путин огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T13:39

2023-02-10T13:39

2023-02-10T13:39

владимир путин (политик)

россия

политика

послание федеральному собранию

сво

экономика

общество

новости

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе", — заявил он.Как рассказал Песков, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На это мероприятие могут пригласить участников боевых действий."Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что выступит с обращением к Федеральному собранию в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подвел итоги года: основные тезисыОбъявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – ПесковПутин провел оперативное совещание с Совбезом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, послание федеральному собранию, сво, экономика, общество, новости, дмитрий песков