https://crimea.ria.ru/20221125/obyavit-li-putin-mobilizatsiyu-strany-v-svoem-ezhegodnom-poslanii--peskov-1125539758.html

Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – Песков

Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – Песков - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи в СМИ о том, что глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:32

владимир путин (политик)

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи в СМИ о том, что глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может объявить "мобилизацию страны". Об этом представитель Кремля сообщил РИА Новости.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в послании Путина якобы будет оглашена "мобилизация как солдат и офицеров, так и экономики", а также новые мировые "правила игры" от РФ.На вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно.Он также добавил, что точных сроков оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет.

https://crimea.ria.ru/20221121/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veteranov-dlya-dobrovoltsev-uchastnikov-svo-1125483387.html

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владимир путин (политик), дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), общество