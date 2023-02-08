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Путин провел оперативное совещание с Совбезом
Путин провел оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Путин провел оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин поздним вечером в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом говорится на... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-08T23:28
2023-02-08T23:28
2023-02-09T00:05
владимир путин (политик)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздним вечером в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом говорится на сайте Кремля.На мероприятии обсудили меры для повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. О ситуации в стране рассказал руководитель МЧС Александр Куренков.Также в повестке – развитие инфраструктуры. С докладами на эту тему выступают первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Игорь Левитин, а также глава РЖД Олег Белозеров.На мероприятии присутствуют председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризмуРоссия ответит на угрозы – Путин
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости
Путин провел оперативное совещание с Совбезом
Президент Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России
23:28 08.02.2023 (обновлено: 00:05 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздним вечером в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом говорится на сайте Кремля.
На мероприятии обсудили меры для повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. О ситуации в стране рассказал руководитель МЧС Александр Куренков.
Также в повестке – развитие инфраструктуры. С докладами на эту тему выступают первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Игорь Левитин, а также глава РЖД Олег Белозеров.
"У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры, и я попросил подойти наших коллег (первого вице-премьера Андрея) Белоусова, (помощника главы государства Игоря) Левитина и (главу РЖД Олега) Белозерова. Но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновений ЧС в паводковый период. По этому вопросу выступит (руководитель МЧС) Куренков Александр", - сказал Путин.
На мероприятии присутствуют председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
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