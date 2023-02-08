https://crimea.ria.ru/20230208/putin-provel-operativnoe-soveschanie-s-sovbezom-1126868139.html

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин провел оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин поздним вечером в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом говорится на... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-08T23:28

2023-02-08T23:28

2023-02-09T00:05

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздним вечером в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом говорится на сайте Кремля.На мероприятии обсудили меры для повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. О ситуации в стране рассказал руководитель МЧС Александр Куренков.Также в повестке – развитие инфраструктуры. С докладами на эту тему выступают первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Игорь Левитин, а также глава РЖД Олег Белозеров.На мероприятии присутствуют председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясения"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризмуРоссия ответит на угрозы – Путин

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности рф, новости