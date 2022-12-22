https://crimea.ria.ru/20221222/putin-podvel-itogi-goda-osnovnye-tezisy-1126089640.html

Путин подвел итоги года: основные тезисы

Путин подвел итоги года: основные тезисы - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Путин подвел итоги года: основные тезисы

Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по молодежной политике в четверг 22 декабря. Основные тезисы - в... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T21:07

2022-12-22T21:07

2022-12-22T21:11

владимир путин (политик)

политика

экономика

в мире

сво

армия и флот

потолок цен на газ

газ

инфляция

послание федеральному собранию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по молодежной политике в четверг 22 декабря. Основные тезисы - в материале.О спецоперацииГлавная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил Путин.При этом Россия стремится не раскручивать маховик военного конфликта, подчеркнул президент.О героизме российских военныхГерои специальной военной операции укрепляют внутренний дух нации. Их будут ставить в пример обществу и как пример для молодого поколения на будущее. Все участники СВО – герои, которые демонстрируют колоссальный труд, связанный с опасностью для здоровья и жизни.О бизнесе и патриотахПрезидент подчеркнул, что для России представляют опасность люди, которые только зарабатывают на ней.По словам президента, страна заинтересована, чтобы бизнес эффективно работал, исправно платил налоги. Он выразил уверенность, что подавляющее большинство представителей, в том числе и крупного бизнеса, являются патриотами России. И все они стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику.Об инфляции и экономических показателяхКатастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, заявил Путин.Президент отметил, что хоть идеальных ситуаций не бывает, страна в целом "достаточно уверенно" прошла уходящий год. Более того, складывающаяся ситуация не вызывает озабоченности, что планы на будущее не будут реализованы. Это касается как основных макроэкономических показателей, так и объема ВВП.Правительство России продолжит работу по удержанию макроэкономической стабильности. При этом никто не собирается "допускать разбрасывания денег налево и направо"."Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", – сказал Путин.В приоритете развитие инфраструктуры внутри страны. Также по результатам работы экономики в первом квартале ожидается снижение инфляции к целевым показателям 4-5%.О потолке цен на нефть и газУстановление предельных цен на нефть – это попытка колониального грабежа. Основными производителями нефти и газа в мине являются Россия, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, страны Латинской Америки, Азии. США и Европа – основные потребители.Россия пересмотрит обязательства по исполнению газовых контрактов, если потолок цен на газ будет нарушать контракты "Газпрома"."Если это будет нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает", – заявил Путин.О послании Федеральному СобраниюЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежиРоссия поразила 1300 критически важных объектов УкраиныЗеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, экономика, в мире, сво, армия и флот, потолок цен на газ, газ, инфляция, послание федеральному собранию