Путин подвел итоги года: основные тезисы
Президент Путин подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов
21:07 22.12.2022 (обновлено: 21:11 22.12.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по молодежной политике в четверг 22 декабря. Основные тезисы - в материале.
О спецоперации
Главная цель России - защита людей, которые считают себя частью русского народа и культуры. Поэтому РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине, заявил Путин.
При этом Россия стремится не раскручивать маховик военного конфликта, подчеркнул президент.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен, и чем быстрее, тем лучше", - сказал президент.
О героизме российских военных
Герои специальной военной операции укрепляют внутренний дух нации. Их будут ставить в пример обществу и как пример для молодого поколения на будущее. Все участники СВО – герои, которые демонстрируют колоссальный труд, связанный с опасностью для здоровья и жизни.
"Любой вооруженный конфликт связан, к сожалению, с потерями, связан с какими-то трагедиями, с ранениями и так далее. Как правило, те, кто уходят из жизни, защищая интересы своего Отечества, своей родины, своих людей, получают ранения, - это самые сильные ребята, вот они впереди, вот в чем дело. И, конечно, они герои, я об этом много раз говорил, это мое личное глубокое убеждение", - сказал Путин.
О бизнесе и патриотах
Президент подчеркнул, что для России представляют опасность люди, которые только зарабатывают на ней.
"Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, когда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах – такие люди представляют для нас опасность", – сказал российский лидер.
По словам президента, страна заинтересована, чтобы бизнес эффективно работал, исправно платил налоги. Он выразил уверенность, что подавляющее большинство представителей, в том числе и крупного бизнеса, являются патриотами России. И все они стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику.
Об инфляции и экономических показателях
Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, заявил Путин.
Президент отметил, что хоть идеальных ситуаций не бывает, страна в целом "достаточно уверенно" прошла уходящий год. Более того, складывающаяся ситуация не вызывает озабоченности, что планы на будущее не будут реализованы. Это касается как основных макроэкономических показателей, так и объема ВВП.
"У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - отметил президент.
Правительство России продолжит работу по удержанию макроэкономической стабильности. При этом никто не собирается "допускать разбрасывания денег налево и направо".
"Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", – сказал Путин.
В приоритете развитие инфраструктуры внутри страны. Также по результатам работы экономики в первом квартале ожидается снижение инфляции к целевым показателям 4-5%.
О потолке цен на нефть и газ
Установление предельных цен на нефть – это попытка колониального грабежа. Основными производителями нефти и газа в мине являются Россия, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, страны Латинской Америки, Азии. США и Европа – основные потребители.
"В США производят и нефть, и газ, но сами все потребляют, для внешнего рынка у них мало чего остается. То есть, производятся в этих странах, а потребляется в США и в Европе. И, на мой взгляд, то, что они сейчас пытаются делать - это такой атавизм колониализма, они привыкли воровать, грабить другие страны", – заявил президент.
Россия пересмотрит обязательства по исполнению газовых контрактов, если потолок цен на газ будет нарушать контракты "Газпрома".
"Если это будет нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает", – заявил Путин.
О послании Федеральному Собранию
"Мы это сделаем в начале года, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", – резюмировал президент.
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