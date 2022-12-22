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Путин оценил экономическую ситуацию в России

Путин оценил экономическую ситуацию в России - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Путин оценил экономическую ситуацию в России

Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, ничего подобного в стране не происходит, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T19:15

2022-12-22T19:15

2022-12-22T19:30

владимир путин (политик)

россия

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

безработица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, ничего подобного в стране не происходит, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции в четверг. Президент подчеркнул, что положение дел в стране гораздо лучше, чем в странах G20. Президент отметил, что хоть идеальных ситуаций не бывает, страна в целом "достаточно уверенно" прошла уходящий год. Более того, складывающаяся ситуация не вызывает озабоченности, что планы на будущее не будут реализованы. Это касается как основных макроэкономических показателей, так и объема ВВП."У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - отметил президент.По его словам, устойчивость финансового рынка - результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества.Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода."Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - акцентировал президент.Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — ЦентробанкДоллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валютуКаким будет прожиточный минимум в новых регионах России

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владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), безработица