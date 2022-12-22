Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил экономическую ситуацию в России - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221222/putin-ekonomicheskie-pokazateli-v-rossii-mnogo-luchshe-chem-v-stranakh-g20-1126087467.html
Путин оценил экономическую ситуацию в России
Путин оценил экономическую ситуацию в России - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Путин оценил экономическую ситуацию в России
Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, ничего подобного в стране не происходит, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T19:15
2022-12-22T19:30
владимир путин (политик)
россия
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126086845_0:89:3019:1787_1920x0_80_0_0_f0c799c0969e0eea7cb70bd8f4eab4d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, ничего подобного в стране не происходит, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции в четверг. Президент подчеркнул, что положение дел в стране гораздо лучше, чем в странах G20. Президент отметил, что хоть идеальных ситуаций не бывает, страна в целом "достаточно уверенно" прошла уходящий год. Более того, складывающаяся ситуация не вызывает озабоченности, что планы на будущее не будут реализованы. Это касается как основных макроэкономических показателей, так и объема ВВП."У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - отметил президент.По его словам, устойчивость финансового рынка - результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества.Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода."Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - акцентировал президент.Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — ЦентробанкДоллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валютуКаким будет прожиточный минимум в новых регионах России
https://crimea.ria.ru/20221209/kakoy-biznes-poluchit-dopolnitelnuyu-pomosch-iz-byudzheta-kryma-1125764036.html
https://crimea.ria.ru/20221215/putin-anonsiroval-izmeneniya-usloviy-lgotnoy-i-semeynoy-ipoteki-v-rossii-1125914117.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126086845_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_4b08d7f4fc834a8d1b468bcc6ec1964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), безработица
Путин оценил экономическую ситуацию в России

Путин: катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе не подтвердились

19:15 22.12.2022 (обновлено: 19:30 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Катастрофические прогнозы по обвалу экономики и разрухе в России не подтвердились, ничего подобного в стране не происходит, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции в четверг.
Президент подчеркнул, что положение дел в стране гораздо лучше, чем в странах G20.
"Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует", - сказал Путин.
Президент отметил, что хоть идеальных ситуаций не бывает, страна в целом "достаточно уверенно" прошла уходящий год. Более того, складывающаяся ситуация не вызывает озабоченности, что планы на будущее не будут реализованы. Это касается как основных макроэкономических показателей, так и объема ВВП.
"У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год ", - отметил президент.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:03Радио "Спутник в Крыму"
Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
По его словам, устойчивость финансового рынка - результат работы правительства, регионов, бизнеса и самого общества.

"Рынок труда устойчив. Финансы государственные устойчивые. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Все это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения цели", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в России уровень безработицы сейчас ниже допандемийного периода.
"Один из основных показателей во всем мире - это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", - акцентировал президент.
Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.
Льготная ипотека будет постепенно сворачиваться, семейная ипотека – расширяться - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:38
Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
Доллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валюту
Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России
 
Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)Безработица
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос
19:37Как повлиять на управляющую компанию
19:25В Армении нашли родственников владельца потерянной солдатской медали
19:15Путин оценил экономическую ситуацию в России
18:55В Севастополе трое вандалов осквернили историческое здание
18:34Центр Симферополя "замер" в 9-балльных пробках
18:24В Херсонской области погиб глава поселка Любимовка
17:56Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн
17:24Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
17:03Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
16:24Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
16:23Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
15:59В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи
15:41В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина
15:27Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
15:14В Севастополе накрыли нарколабораторию
15:14Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт
14:51В Симферополе улицы получили имена героев спецоперации
14:21Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
14:16Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР
Лента новостейМолния