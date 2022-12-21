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В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк - РИА Новости Крым, 21.12.2022
В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
В Крыму ускорилась инфляция с 13,2% в октябре до 13,3% в декабре, в том числе из-за увеличения стоимости и сроков доставки грузов. Такую статистику приводит... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T18:28
2022-12-21T18:28
2022-12-21T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В Крыму ускорилась инфляция с 13,2% в октябре до 13,3% в декабре, в том числе из-за увеличения стоимости и сроков доставки грузов. Такую статистику приводит Центробанк.Фрукты, гречка, сахарПо данным регулятора, из-за усложнения транспортной логистики подорожали огурцы и помидоры. По этой же причине, а также из-за плохого урожая в странах - поставщиках ускоряется рост цен на фрукты, особенно цитрусовые. Зато гречка и сахар в годовом выражении дешевеют, благодаря увеличению валового сбора сахарной свеклы и гречихи в России.Бытовая техника и смартфоныВ целом по России годовая инфляция замедлилась и составила около 12%. В 2023 году регулятор анонсирует снижение инфляции до 5-7%, в 2024 — до 4%.Ранее Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях. Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаКакие продукты подорожают в Крыму в декабреПрожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей
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В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
Центробанк: в Крыму растут цены из-за сложной логистики и не только
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В Крыму ускорилась инфляция с 13,2% в октябре до 13,3% в декабре, в том числе из-за увеличения стоимости и сроков доставки грузов. Такую статистику приводит Центробанк.
Фрукты, гречка, сахар
По данным регулятора, из-за усложнения транспортной логистики подорожали огурцы и помидоры. По этой же причине, а также из-за плохого урожая в странах - поставщиках ускоряется рост цен на фрукты, особенно цитрусовые. Зато гречка и сахар в годовом выражении дешевеют, благодаря увеличению валового сбора сахарной свеклы и гречихи в России.
Бытовая техника и смартфоны
"Сдержанная потребительская активность крымчан продолжает влиять на замедление роста цен на новые легковые иномарки и кухонные плиты, а смартфоны и вовсе в ноябре подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свою роль в динамике цен на бытовую технику и электронику сыграло и постепенное налаживание поставок зарубежных товаров через каналы параллельного импорта", — сообщается на сайте Банка России.
В целом по России годовая инфляция замедлилась и составила около 12%. В 2023 году регулятор анонсирует снижение инфляции до 5-7%, в 2024 — до 4%.
Ранее Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться
, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.
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