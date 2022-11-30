https://crimea.ria.ru/20221130/inflyatsiya-v-2023-godu-budet-snizhatsya--putin-1125615287.html
Инфляция в 2023 году будет снижаться – Путин
Инфляция в 2023 году будет снижаться – Путин - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Инфляция в 2023 году будет снижаться – Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:18
2022-11-30T14:18
2022-11-30T14:26
владимир путин (политик)
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях."Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Глава государства назвал ключевой задачей властей выход на реальный рост доходов и сокращение бедности в стране. По итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%, что свидетельствует о позитивной динамике, добавил Путин.Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше уровня инфляции. Министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.
https://crimea.ria.ru/20221110/inflyatsiya-protiv-banka-rossii-kto-kogo--prognoz-eksperta-1125315270.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), экономика, российская федерация (россия, рф)
Инфляция в 2023 году будет снижаться – Путин
Путин: инфляция в России в 2023 году будет снижаться
14:18 30.11.2022 (обновлено: 14:26 30.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в следующем году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.
"Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства назвал ключевой задачей властей выход на реальный рост доходов и сокращение бедности в стране. По итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%, что свидетельствует о позитивной динамике, добавил Путин.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут
выше уровня инфляции. Министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.