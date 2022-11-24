https://crimea.ria.ru/20221124/prozhitochnyy-minimum-v-2023-godu-sostavit-14-375-rubley-1125517603.html

Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей

Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей

Размер прожиточного минимума составит 14 375 рублей в следующем году. Такое решение принято в ходе заседания приняли депутаты Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T07:53

2022-11-24T07:53

2022-11-24T07:53

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума составит 14 375 рублей в следующем году. Такое решение принято в ходе заседания приняли депутаты Госдумы РФ.Отмечается, что депутаты приостановили действие нормы закона о прожиточном минимуме, и утвердили его величину исходя из прогнозируемой границы бедности на следующий год.Ранее ВПМ устанавливалась на основе медианного дохода. В кабмине заявили, что применение этой методики невозможно в сложившихся экономических условиях и может привести к занижению величины прожиточного минимума. Уточняется, что получение некорректного результата обусловлено тем, что темпы роста инфляции в стране опережают рост среднедушевого дохода граждан.8 ноябре в ходе совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января. Он также подчеркнул, что необходимо довести разницу между МРОТ и прожиточным минимумом до 30%.

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2022

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общество, соцзащита