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Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей
Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей
Размер прожиточного минимума составит 14 375 рублей в следующем году. Такое решение принято в ходе заседания приняли депутаты Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T07:53
2022-11-24T07:53
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума составит 14 375 рублей в следующем году. Такое решение принято в ходе заседания приняли депутаты Госдумы РФ.Отмечается, что депутаты приостановили действие нормы закона о прожиточном минимуме, и утвердили его величину исходя из прогнозируемой границы бедности на следующий год.Ранее ВПМ устанавливалась на основе медианного дохода. В кабмине заявили, что применение этой методики невозможно в сложившихся экономических условиях и может привести к занижению величины прожиточного минимума. Уточняется, что получение некорректного результата обусловлено тем, что темпы роста инфляции в стране опережают рост среднедушевого дохода граждан.8 ноябре в ходе совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января. Он также подчеркнул, что необходимо довести разницу между МРОТ и прожиточным минимумом до 30%.
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РИА Новости Крым
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общество, соцзащита
Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей

Госдума установила прожиточный уровень на уровне границы бедности

07:53 24.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума составит 14 375 рублей в следующем году. Такое решение принято в ходе заседания приняли депутаты Госдумы РФ.
Отмечается, что депутаты приостановили действие нормы закона о прожиточном минимуме, и утвердили его величину исходя из прогнозируемой границы бедности на следующий год.
"Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления величины прожиточного минимума (ВПМ) на 2023 - 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года в размере 14 375 рублей, и по итогам 2024 года – в размере 15 049 рублей", – говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее ВПМ устанавливалась на основе медианного дохода. В кабмине заявили, что применение этой методики невозможно в сложившихся экономических условиях и может привести к занижению величины прожиточного минимума. Уточняется, что получение некорректного результата обусловлено тем, что темпы роста инфляции в стране опережают рост среднедушевого дохода граждан.
8 ноябре в ходе совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января. Он также подчеркнул, что необходимо довести разницу между МРОТ и прожиточным минимумом до 30%.
 
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