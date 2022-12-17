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Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России
Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России
Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T09:48
2022-12-17T09:51
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
соцзащита
экономика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 213 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях размер прожиточного минимума установлен в размере 11 644 рубля. Для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей.Уточняется, что согласно постановлению правительства РФ, порядок расчета показателя от размера федерального прожиточного минимума для ДНР и ЛНР составляет 0,78, и 0,81 для Запорожской области и Херсонской области. В 2024 году показатели увеличат соответственно до 0,94 и 0,97 от федерального прожиточного минимума.Ранее стало известно об изменении порядка расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. В частности, МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаПрожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублейВ России увеличится МРОТ и прожиточный минимум
https://crimea.ria.ru/20221207/gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-mrot-v-2023-godu-1125735738.html
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), соцзащита, экономика, новые регионы россии
Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России

Минтруд установил размер прожиточного минимума для ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

09:48 17.12.2022 (обновлено: 09:51 17.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 213 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 рубля, детей – 10 877 рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях размер прожиточного минимума установлен в размере 11 644 рубля. Для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей.
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Ранее стало известно об изменении порядка расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. В частности, МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.
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