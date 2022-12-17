https://crimea.ria.ru/20221217/kakim-budet-prozhitochnyy-minimum-v-novykh-regionakh-rossii-1125951752.html

Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России

Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России

Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T09:48

2022-12-17T09:48

2022-12-17T09:51

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

соцзащита

экономика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 213 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях размер прожиточного минимума установлен в размере 11 644 рубля. Для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей.Уточняется, что согласно постановлению правительства РФ, порядок расчета показателя от размера федерального прожиточного минимума для ДНР и ЛНР составляет 0,78, и 0,81 для Запорожской области и Херсонской области. В 2024 году показатели увеличат соответственно до 0,94 и 0,97 от федерального прожиточного минимума.Ранее стало известно об изменении порядка расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. В частности, МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаПрожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублейВ России увеличится МРОТ и прожиточный минимум

https://crimea.ria.ru/20221207/gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-mrot-v-2023-godu-1125735738.html

https://crimea.ria.ru/20221215/putin-predlozhil-vvesti-v-novykh-regionakh-rossii-lgotnuyu-ipoteku-pod-2-1125912504.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), соцзащита, экономика, новые регионы россии