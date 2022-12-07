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Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году на 6,3 процента, соответствующее решение парламентарии... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T16:43
2022-12-07T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году на 6,3 процента, соответствующее решение парламентарии приняли в среду, сообщается на официальном сайте ГД РФ.На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 15 279 рублей, законопроектом предлагается установить с 1 января 2023 года ежемесячную сумму, равную 16 242 рублям.Кроме того, документ меняет порядок расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.Следующий этап - одобрение закона Советом Федерации, после чего документ подпишет президент России Владимир Путин.Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в РФ в 2023 году составит 14 375 рублей.
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государственная дума рф, экономика, общество, россия, соцзащита
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году

МРОТ в России вырастет на 6,3%

16:43 07.12.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году на 6,3 процента, соответствующее решение парламентарии приняли в среду, сообщается на официальном сайте ГД РФ.
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 15 279 рублей, законопроектом предлагается установить с 1 января 2023 года ежемесячную сумму, равную 16 242 рублям.
Кроме того, документ меняет порядок расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.
Следующий этап - одобрение закона Советом Федерации, после чего документ подпишет президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в РФ в 2023 году составит 14 375 рублей.
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