https://crimea.ria.ru/20221207/gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-mrot-v-2023-godu-1125735738.html

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году на 6,3 процента, соответствующее решение парламентарии... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T16:43

2022-12-07T16:43

2022-12-07T16:43

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соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году на 6,3 процента, соответствующее решение парламентарии приняли в среду, сообщается на официальном сайте ГД РФ.На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 15 279 рублей, законопроектом предлагается установить с 1 января 2023 года ежемесячную сумму, равную 16 242 рублям.Кроме того, документ меняет порядок расчета зарплатного минимума на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.Следующий этап - одобрение закона Советом Федерации, после чего документ подпишет президент России Владимир Путин.Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в РФ в 2023 году составит 14 375 рублей.

https://crimea.ria.ru/20220411/putin-poruchil-predstavit-predlozheniya-po-indeksatsii-pensiy-i-mrot-1122912484.html

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государственная дума рф, экономика, общество, россия, соцзащита