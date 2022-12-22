Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221222/zelenskiy-v-ssha-opisal-svoe-videnie-spravedlivogo-mira-s-rossiey-1126068553.html
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T07:36
2022-12-22T07:36
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126068441_0:23:769:455_1920x0_80_0_0_e07d4e70b239cf59253f50c18dfa44e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а также возмещение всего ущерба российской стороной. Об этом он заявил на совместной с американским президентом Джо Байденом пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи. В свою очередь американский лидер пообещал, что украинский народ и дальше будет "располагать средствами для защиты своей страны".Также Байден подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Байден считает, что поставка этого вооружения не приведет к эскалации конфликта.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФБайден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
https://crimea.ria.ru/20221213/kreml-tri-shaga-zelenskogo-k-miru--eto-tri-shaga-k-prodolzheniyu-boev-1125848889.html
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126068441_0:0:769:576_1920x0_80_0_0_935469b9940ceebe4fbe94cb8b94c666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), украина, политика, россия, сво
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией

Зеленский: справедливый мир с Россией исключает компромиссы в вопросах территорий

07:36 22.12.2022
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а также возмещение всего ущерба российской стороной. Об этом он заявил на совместной с американским президентом Джо Байденом пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи.
"Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание. Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией", - так Зеленский отреагировал на реплику Байдена.
В свою очередь американский лидер пообещал, что украинский народ и дальше будет "располагать средствами для защиты своей страны".
Также Байден подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Байден считает, что поставка этого вооружения не приведет к эскалации конфликта.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:28
Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикаРоссияСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматолога
08:28США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов
08:02Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"
07:36Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
07:17В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
06:52Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot
03:36Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
00:01Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
21:59Главные события и заявления дня: 21 декабря
21:11Главные новости Крыма: 21 декабря
20:54Уролог назвал топ причин мужского бесплодия
20:28Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
20:02Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
19:33Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО
19:02Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
18:28В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
17:50Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря
17:16Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
17:05РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
Лента новостейМолния