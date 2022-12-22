https://crimea.ria.ru/20221222/zelenskiy-v-ssha-opisal-svoe-videnie-spravedlivogo-mira-s-rossiey-1126068553.html
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T07:36
2022-12-22T07:36
2022-12-22T07:36
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а также возмещение всего ущерба российской стороной. Об этом он заявил на совместной с американским президентом Джо Байденом пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи. В свою очередь американский лидер пообещал, что украинский народ и дальше будет "располагать средствами для защиты своей страны".Также Байден подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Байден считает, что поставка этого вооружения не приведет к эскалации конфликта.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФБайден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
https://crimea.ria.ru/20221213/kreml-tri-shaga-zelenskogo-k-miru--eto-tri-shaga-k-prodolzheniyu-boev-1125848889.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), украина, политика, россия, сво
Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
Зеленский: справедливый мир с Россией исключает компромиссы в вопросах территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него "справедливый мир" с РФ означает недопустимость компромиссов в вопросах территориальной целостности, а также возмещение всего ущерба российской стороной. Об этом он заявил на совместной с американским президентом Джо Байденом пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи.
"Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание. Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией", - так Зеленский отреагировал на реплику Байдена.
В свою очередь американский лидер пообещал, что украинский народ и дальше будет "располагать средствами для защиты своей страны".
Также Байден подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot
и обучить украинских военных использованию этих систем. Байден считает, что поставка этого вооружения не приведет к эскалации конфликта.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
В этот же день США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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