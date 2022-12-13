https://crimea.ria.ru/20221213/pri-kakom-uslovii-kiev-poydet-na-peregovory-s-moskvoy--senator-rf-1125824029.html

При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ

При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 13.12.2022

При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ

Власти Украины согласятся на переговоры с Россией только в случае серьезных успехов Вооруженных сил РФ в специальной военной операции (СВО), рано или поздно... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T03:36

2022-12-13T03:36

2022-12-13T03:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Украины согласятся на переговоры с Россией только в случае серьезных успехов Вооруженных сил РФ в специальной военной операции (СВО), рано или поздно Киев будет вынужден пойти этим путем. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков."Удастся ли завершить конфликт в следующем году? Это будет зависеть от хода специальной военной операции. Украина согласится с необходимостью переговоров только в случае серьезных успехов российской армии. Наши успехи вынудят киевский режим запросить переговоры. Понятно, что и перед началом, и в процессе переговоров они будут заявлять, что не пойдут ни на какие уступки, что они хотят в НАТО и так далее", – сказал сенатор.По словам политика, сейчас в Киеве царят "шапкозакидательские настроения", а некоторые чиновники все еще хотят "зарабатывать" на воровстве денег и оружия, которые США и Европа отправляют Украине. Однако дипломатическое урегулирование конфликта неизбежно, убежден Цеков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт закончится в следующем году.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сказал, что рассуждать об окончании конфликта можно "до посинения". По словам представителя Кремля, при желании президента Украины "это все может закончиться завтра".Читайте также на РИА Новости Крым:В США назвали сроки победы России в спецоперации на УкраинеПесков оценил перспективы переговоров Москвы и Киева в ВатиканеЭксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине

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политика, украина, мнения, сергей цеков, россия, сво