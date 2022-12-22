https://crimea.ria.ru/20221222/bayden-podtverdil-namerenie-ssha-postavit-kievu-kompleksy-patriot-1126068177.html
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot
Президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне подтвердил намерение передать Украине батарею... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T06:52
2022-12-22T06:52
2022-12-22T06:58
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
сво
в мире
patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Расчет Вашингтона "Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать", — приводит слова Байдена РИА Новости. Американский лидер считает, что поставка Patriot Киеву якобы не приведет к эскалации конфликта, поскольку эти ЗРК являются "оборонительным вооружением". "Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации", - сказал Байден на совместной пресс-конференции. Танки и самолеты Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что США и Украина в своих взаимоотношениях достигли уровня "настоящего союза", и попросил Байдена о поставках танков и самолетов. "Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский. В ходе пресс-конференции журналисты спросили Байдена, почему Вашингтон не передает Киеву вооружение, о котором он просит, в том числе дальнобойные ракеты. Американский президент ответил, что США и их союзники "не ищут прямого столкновения с Россией". Также американский лидер заверил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Штаты выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства СШАПочему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время
https://crimea.ria.ru/20221220/ne-belyy-dom-i-ne-kiev-nazvany-glavnye-podstrekateli-yadernoy-voyny-1126010810.html
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, сво, в мире, patriot (зенитный ракетный комплекс)
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot
Байден на встрече с Зеленским подтвердил планы поставить Киеву ракетную батарею Patriot
06:52 22.12.2022 (обновлено: 06:58 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем.
Расчет Вашингтона
"Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать", — приводит слова Байдена РИА Новости.
Американский лидер считает, что поставка Patriot Киеву якобы не приведет к эскалации конфликта, поскольку эти ЗРК являются "оборонительным вооружением".
"Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации", - сказал Байден на совместной пресс-конференции.
Танки и самолеты
Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что США и Украина в своих взаимоотношениях достигли уровня "настоящего союза", и попросил Байдена о поставках танков и самолетов.
"Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский.
В ходе пресс-конференции журналисты спросили Байдена, почему Вашингтон не передает Киеву вооружение, о котором он просит, в том числе дальнобойные ракеты. Американский президент ответил, что США и их союзники "не ищут прямого столкновения с Россией". Также американский лидер заверил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".
В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Штаты выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.
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