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Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время

Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров в ближайшее время. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T12:23

2022-12-21T12:23

2022-12-21T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров в ближайшее время.По словам Матвиенко, разговаривать не о чем поскольку украинское руководство демонстрирует "полное отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность". А не с кем вести переговоры, поскольку в Киеве нет самостоятельных политиков, и всю украинскую повестку формирует Вашингтон.По мнению главы Совфеда, Белый дом не будет понуждать украинского президента Владимира Зеленского к переговорам и к миру в ходе его предстоящего визита в США.Матвиенко отметила, что одной команды из Вашингтона хватило бы, чтобы усадить украинскую сторону за стол переговоров. Однако пока цели коллективного Запада остаются прежними: максимально ослабить Россию, сдержать ее развитие, ослабить военную мощь РФ."Мы можем говорить о переговорах только при признании реалий, существующих на сегодня. По-другому мы не видим возможности начала переговоров. Поэтому я не вижу такой возможности в ближайшее время начать переговорный процесс", — заключила председатель Совфеда.Ранее Белый дом сообщил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. По словам украинского президента, в ходе визита он намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом.По данным издания Politico, визит Зеленского в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Читайте также на РИА Новости Крым:При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФБайден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине

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украина, валентина матвиенко, совет федерации, политика, россия, общество, сво, сша