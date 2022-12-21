https://crimea.ria.ru/20221221/matvienko-otsenila-shansy-na-peregovory-s-ukrainoy-v-blizhayshee-vremya-1126030478.html
Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время
Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров в ближайшее время. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:23
2022-12-21T12:23
2022-12-21T12:23
украина
валентина матвиенко
совет федерации
политика
россия
общество
сво
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122454048_0:36:2989:1717_1920x0_80_0_0_12093edd2dbff9a04019568c817951dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров в ближайшее время.По словам Матвиенко, разговаривать не о чем поскольку украинское руководство демонстрирует "полное отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность". А не с кем вести переговоры, поскольку в Киеве нет самостоятельных политиков, и всю украинскую повестку формирует Вашингтон.По мнению главы Совфеда, Белый дом не будет понуждать украинского президента Владимира Зеленского к переговорам и к миру в ходе его предстоящего визита в США.Матвиенко отметила, что одной команды из Вашингтона хватило бы, чтобы усадить украинскую сторону за стол переговоров. Однако пока цели коллективного Запада остаются прежними: максимально ослабить Россию, сдержать ее развитие, ослабить военную мощь РФ."Мы можем говорить о переговорах только при признании реалий, существующих на сегодня. По-другому мы не видим возможности начала переговоров. Поэтому я не вижу такой возможности в ближайшее время начать переговорный процесс", — заключила председатель Совфеда.Ранее Белый дом сообщил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. По словам украинского президента, в ходе визита он намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом.По данным издания Politico, визит Зеленского в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Читайте также на РИА Новости Крым:При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФБайден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122454048_57:0:2676:1964_1920x0_80_0_0_33a78429f9a583170b7d35de8a600446.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, валентина матвиенко, совет федерации, политика, россия, общество, сво, сша
Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время
Матвиенко: предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров в ближайшее время.
"Я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры. Не о чем и не с кем", — сказала она журналистам на пресс-конференции.
По словам Матвиенко, разговаривать не о чем поскольку украинское руководство демонстрирует "полное отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность". А не с кем вести переговоры, поскольку в Киеве нет самостоятельных политиков, и всю украинскую повестку формирует Вашингтон.
По мнению главы Совфеда, Белый дом не будет понуждать украинского президента Владимира Зеленского к переговорам и к миру в ходе его предстоящего визита в США.
"Будут обсуждаться новые поставки вооружений, растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров", – отметила она.
Матвиенко отметила, что одной команды из Вашингтона хватило бы, чтобы усадить украинскую сторону за стол переговоров. Однако пока цели коллективного Запада остаются прежними: максимально ослабить Россию, сдержать ее развитие, ослабить военную мощь РФ.
"Мы можем говорить о переговорах только при признании реалий, существующих на сегодня. По-другому мы не видим возможности начала переговоров. Поэтому я не вижу такой возможности в ближайшее время начать переговорный процесс", — заключила председатель Совфеда.
Ранее Белый дом сообщил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. По словам украинского президента, в ходе визита он намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом.
По данным издания Politico, визит Зеленского в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
Читайте также на РИА Новости Крым: