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Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале ЦБ. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T18:31
2024-11-27T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале ЦБ."Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", - говорится в сообщении.ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.В Центробанке добавили, что учитываются все операции, которые были осуществлены со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.Решение о возобновлении Банком России соответствующих операций на внутреннем валютном рынке будет принято в зависимости от складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года, уточнили в ЦБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаВ какой валюте выгодно хранить сбереженияЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – эксперт
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Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке

Банк России отменяет покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке до конца года

18:31 27.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке до конца года. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале ЦБ.
"Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", - говорится в сообщении.
ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.
"При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния", - уточняют в ЦБ.
В Центробанке добавили, что учитываются все операции, которые были осуществлены со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.
Решение о возобновлении Банком России соответствующих операций на внутреннем валютном рынке будет принято в зависимости от складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года, уточнили в ЦБ.
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