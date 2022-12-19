https://crimea.ria.ru/20221219/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbity-chetyre-rakety-proizvodstva-ssha-1125984294.html
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США
Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:13
2022-12-19T14:13
2022-12-19T14:13
министерство обороны рф
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР (у города Дебальцево и поселка Сладкое), ЛНР (Кременная) и Запорожской области (Любимовка).Также в воздушном пространстве четырех новых регионов России средствами противовоздушной обороны РФ было сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 2 684 беспилотников противника в разных регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
белгородская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_505e6b07bb3cc6dc11dfe7458e9684b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, новости, армия и флот
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США
Белгородской областью за сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM – Минобороны