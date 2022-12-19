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Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США
Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:13
2022-12-19T14:13
министерство обороны рф
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР (у города Дебальцево и поселка Сладкое), ЛНР (Кременная) и Запорожской области (Любимовка).Также в воздушном пространстве четырех новых регионов России средствами противовоздушной обороны РФ было сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 2 684 беспилотников противника в разных регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
белгородская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, новости, армия и флот
Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США

Белгородской областью за сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM – Минобороны

14:13 19.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM", – говорится в сводке обронного ведомства.

Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР (у города Дебальцево и поселка Сладкое), ЛНР (Кременная) и Запорожской области (Любимовка).
Также в воздушном пространстве четырех новых регионов России средствами противовоздушной обороны РФ было сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 2 684 беспилотников противника в разных регионах.
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