https://crimea.ria.ru/20221219/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbity-chetyre-rakety-proizvodstva-ssha-1125984294.html

Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США

Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Над Белгородской областью сбиты четыре ракеты производства США

Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T14:13

2022-12-19T14:13

2022-12-19T14:13

министерство обороны рф

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

сво

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Над Белгородской областью за минувшие сутки были сбиты четыре американские ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР (у города Дебальцево и поселка Сладкое), ЛНР (Кременная) и Запорожской области (Любимовка).Также в воздушном пространстве четырех новых регионов России средствами противовоздушной обороны РФ было сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 2 684 беспилотников противника в разных регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение

белгородская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, новости, армия и флот